'이천희♥' 전혜진, 전원생활 근황.."이렇게 산다, 집안일하면 하루 다 가"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전혜진이 여유로운 전원생활 속 집안일의 고충도 밝혔다.

전혜진은 지난 16일 자신의 유튜브 채널을 통해 첫 영상을 게재했다.

그는 제작진에게 "집이 너무 깨끗하죠? 책 정리를 했고, 유튜브를 하기로 마음먹은 후 부엌 벽도 페인트칠했다"라며 전원주택을 소개했다. 이어 넓은 마당을 가리키며 "너무 예쁘죠? 다음에는 마당에서 과일도 먹고 피크닉을 하자"라며 제작진에게 콘텐츠도 제안했다.

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전혜진은 "원래 유유자적하면서 사는데 30대 후반에 되면서 시간이 아깝다는 생각이 들었다. 더 늙기 전에 내 일상을 더 기록해 보고 싶다. 지금 내 모습이 가장 젊을 때 아닌가"라며 유튜브 채널을 개설한 이유도 전했다.

이어 "그냥 매일 이렇게 산다. 집안일을 하면 하루가 간다. 거의 모든 집안 일이 오빠가 다하는 것처럼 나가더라"라며 억울함을 드러낸 후, "사실 남자들은 일을 나가면 집에서 일어나는 일을 모른다. 제가 조금 늦게 일어나긴 하지만, 집안 일은 해도 티가 안 난다. 설거지하고 묵은 때 벗기고 화장실 청소를 하면 반나절이 다 간다. 세탁기 안도 청소해 줘야 한다"라며 집안일의 고충을 토로했다.

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한편 전혜진은 2011년 배우 이천희와 결혼했으며 그해 딸을 출산, 슬하 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com