논란 극복한 '암살자(들)' 韓영화 1위→4주 차 장기 흥행中

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 유해진, 박해일, 이민호가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 개봉 4주 차 장기 흥행을 지키고 있다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 18일 오전 7시 13분 기준 누적 관객수 319만2758명을 기록하며 19일 연속 한국 영화 박스오피스 1위를 차지했다. 여기에 한국 영화 예매율 1위를 수성하며 쟁쟁한 신작이 쏟아진 개봉 4주 차 주말에도 끊임없는 관객 동원으로 한국 영화 흥행 선두를 굳건히 지키고 있다.

특히 촘촘하게 전개되는 미스터리 추적 서사와 배우들의 빈틈없는 연기 앙상블이 주요 관람 포인트로 주목받으며 영화의 완성도와 장르적 재미를 향한 호평이 이어지고 있다.

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이 같은 실관람객 호평은 CGV 골든에그지수 92%, 롯데시네마 관람객 평점 9.2점, 네이버 실관람객 평점 8.9점 등 주요 영화 플랫폼의 높은 실관람객 평점으로 이어지며 개봉 5주차 장기 흥행에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.

실관람객들의 열띤 반응도 꾸준히 이어지고 있다. 몰입도 높은 추적 서사와 허진호 감독의 밀도 있는 연출, 배우들의 빈틈없는 연기 앙상블을 향한 호평이 계속되며 탄탄한 입소문 열풍을 보여주고 있다.

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1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com