이효리, '미주 신경 기능 저하' ♥이상순 챙기기 “힘들 땐 서로 밀어주고 당겨주기”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 이효리가 미주신경 기능 저하 증상으로 휴식을 취했던 남편 이상순의 건강을 챙기며 다정한 일상을 공개했다.

이효리 18일 SNS를 통해 "힘들땐 서로 밀어주고 땡겨주고 가보자. 요가 있어 다행"라는 문구와 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 주말 아침 요가를 함께하는 이효리와 이상순의 모습이 담겼다. 이효리는 남편 곁에서 동작을 지도하며 요가 수련을 도왔고, 두 사람은 편안한 분위기 속에서 함께 시간을 보냈다.

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이효리는 시종일관 진지한 표정으로 이상순의 자세를 세심하게 살피며 능숙한 지도 실력을 보여줬다.

자신의 몸을 활용해 남편의 자세를 바로잡는 모습에서는 자연스러운 스킨십과 부부의 친밀한 분위기도 엿보였다.

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앞서 이상순은 지난 8월 26일 라디오 생방송 도중 건강 상태가 좋지 않아 MBC 의무실에서 휴식을 취했다. 이후 방송에 복귀하지 못했고, 지난달 6일 SNS을 통해 건강 상태를 직접 알렸다.

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당시 그는 "'미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 설명했다.

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이후 약 한 달간 휴식기를 가진 이상순은 지난 10월 1일 방송에 돌아왔다. 복귀 방송에서 그는 "몸이 잠깐 안 좋았다, 확실히 쉬니까 괜찮아졌다"며 "완전히 몸이 나은 것은 아니지만 빨리 여러분을 만나고 싶어서 10월의 첫날 복귀하고 싶다고 제작진에게 이야기했다"고 건강 상태에 대해 말했다.

이런 가운데 이효리는 오는 20일 남편이 진행하는 라디오 프로그램에 출연할 예정이다.

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한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼했다. 제주도에서 생활해 온 두 사람은 2024년 서울로 거처를 옮겨 새로운 일상을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com