'류이서♥' 전진, 임테기 두 줄에 주저앉아 기뻐했는데...유산 아픔에도 "재도전"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진과 류이서 부부가 시험관 시술 끝에 찾아온 임신의 기쁨을 누렸지만, 결국 유산을 겪은 안타까운 사연을 전했다.

지난 16일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '전진♥류이서 부부의 배아 이식 그 후'라는 제목의 영상이 게재됐다.

시험관 시술을 통해 2세를 준비해 온 전진과 류이서는 첫 배아 이식 후 임신 소식을 확인하고 기쁨을 나눴다. 류이서는 임신 테스트기에서 두 줄을 확인한 데 이어 병원에서도 임신이라는 이야기를 들었다.

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류이서는 임신 테스트기를 전진에게 보여줬고, 두 사람은 서로를 끌어안으며 기쁨을 감추지 못했다. 특히 전진은 벅차오르는 감정을 주체하지 못한 채 주저앉아 아내를 끌어안았다. 오랫동안 기다려 온 2세 소식에 두 사람 모두 행복한 순간을 맞았다.

그러나 기쁨도 잠시, 류이서는 결국 유산을 겪었다. 잠시나마 찾아왔던 소중한 생명과의 시간을 떠올린 류이서는 감사한 마음을 전했다.

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그는 "그래도 되게 행복한 시간이어서 너무, 그 잠깐이라도 찾아와 준 그 아기한테 너무 고맙다는 생각도 들고"라며 짧았지만 소중했던 순간을 회상했다.

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특히 남편 전진을 향한 고마움을 이야기하며 눈물을 보이기도 했다. 류이서는 "남편이 옆에서 많이 혼자 마음고생했는데… 남편한테 너무 고맙다"고 말했다. 서로의 아픔을 나누며 곁을 지켜 온 부부의 모습이 안타까움을 더했다.

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힘든 시간을 겪었지만 류이서는 다시 임신에 도전하겠다는 의지도 밝혔다. 그는 "다음에도 제가 난자 채취를 할 거니까. 조금 시간이 또 걸릴 거다"라며 앞으로의 계획을 전했다.

이어 "조금만 다음에 또 이렇게 소소하게 또 좋은 영상으로 보도록 하겠다"고 덧붙이며 다시 소식을 전할 날을 기약했다.

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이후 전진 류이서 부부에게 많은 위로와 응원이 쏟아졌다. 이에 류이서는 지난 17일 "응원의 말씀, 기도 정말 너무너무 감사하다"라며 고마운 마음을 전했다.

한편 전진과 류이서는 2020년 결혼했다. 두 사람은 최근 유튜브 채널을 통해 시험관 시술을 준비하고 임신에 도전하는 과정을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.