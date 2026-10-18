'11월 출산' 이다해, 만삭이라 못 갔나.."꼭 가고 싶었는데" ♥세븐 막공에 아쉬움

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이다해가 뮤지컬 마지막 공연을 앞둔 남편 세븐을 위해 직접 배도라지차를 준비하며 남다른 내조를 선보였다.

18일 이다해는 자신의 SNS를 통해 "오늘이 벌써 막공이라니"라며 남편 세븐이 출연하는 뮤지컬 '드림 하이 더 리부트3'의 마지막 공연을 앞둔 소감을 전했다.

이다해는 "모든 배우분들과 스태프분들 그동안 수고 많으셨습니다! 마지막 공연까지 모두 파이팅"이라며 작품을 위해 함께한 이들에게 응원의 메시지를 보냈다.

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특히 눈길을 끈 것은 남편 세븐을 향한 이다해의 세심한 내조였다. 이다해는 마지막 공연을 앞둔 세븐을 위해 직접 배도라지차를 끓여 준비하며 애정을 드러냈다.

그는 "나도 오늘 꼭 가고 싶었는데... 사정상 함께하지 못해서 너무 아쉽네"라며 공연 현장에 함께하지 못하는 아쉬움을 나타냈다. 이어 "마지막 공연까지 좋은 컨디션으로 멋지게 마무리하길!"이라며 남편을 향한 따뜻한 응원을 덧붙였다.

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직접 차까지 준비하며 남편의 마지막 무대를 응원한 이다해의 모습에 두 사람을 향한 관심도 이어지고 있다.

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한편 이다해와 세븐은 2023년 결혼했으며, 오는 11월 딸 출산을 앞두고 있다.