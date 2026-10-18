'68세' 김연자 '다이아 밀수' 오해, 베트남 공항서 붙잡혔다..."영사관서 증명" (아는형님)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 김연자가 '아모르 언니'의 다채로운 매력을 발산했다.

김연자는 지난 17일 방송된 JTBC '아는 형님'에 출연해 김신영과 특별한 인연을 소개했다.

이날 김연자는 '원조 오디션 스타'라는 데뷔 비화를 소개하며 "중학교 3학년 때 서울에 올라와서 출세할 방법을 찾다가 TV에서 오디션 프로그램을 보고 출연해 우승을 하게 됐다"라고 밝혔다.

Advertisement

이어 "18살에 일본에 진출했을 때부터 매니저들이 있었다"라며 '아모르 파티' 이전에 '엔카여왕'으로 한류를 이끈 이력을 이야기했다. 또한, "천하장사 만만세"로 유명한 곡의 표지 모델이 강호동이라는 특별한 인연을 언급하기도 했다.

김신영과 인연에 대해 김연자는 "예전에 일본에서 많이 활동을 했을 때, 한국에서도 김신영의 모창 덕분에 '수은등'이 큰 사랑을 받고 있더라. 고마운 마음에 김신영의 라디오와 팬미팅에 출연했다. '아모르 파티' 망토도 제작해서 선물했다"라고 전했다.

Advertisement

원조 김연자의 '수은등' 무대도 펼쳐졌다. 트레이드 마크라고 할 수 있는 '블루투스 창법'과 독보적인 가창력이 눈길을 사로잡았다. 김신영도 무대에 합류해 감동의 듀엣 퍼포먼스가 펼쳐져 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

'내 거짓말을 맞혀봐' 코너에서 김연자는 "무대 의상 때문에 공항 검색대에서 걸린 적이 있다", "마늘로 귀를 마비시키고 바늘로 귀를 뚫었다"라는 에피소드를 공개하기도 했다.

Advertisement

특히 '무대 의상'에 대해 김연자는 "외국 공연이 많았을 때였는데 베트남 공항에서 '삐빅' 하고 걸린 거다. '왜 그러냐' 했더니 '가방 안에 전부 다이아 아니냐'고 하는 거다"라며 오해를 받았던 일화를 전했다.

화려한 의상이 불러온 뜻밖의 오해였다. 김연자는 "그래서 '아니다. 나 가수고 의상이다' 했는데 안 믿어주는 거다. 근데 마침 영사관에서 사람이 나와서 증명해줘서 끝났다"라고 했다.

Advertisement

서장훈은 "무대의상에 있는 큐빅인데 다이아 밀수하는 줄 안 거구나"라며 대신 설명했다.

한편, 김연자는 최근 감성적인 발라드 장르의 신곡 '저 별은 볼 수가 있겠지'를 발매했으며, 다방면에서 활발한 활약을 이어가고 있다.