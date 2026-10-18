'직장암 3기' 안치환, 체중 15kg 빠지고 성격도 확 달라졌다..."너그러워져야겠다 생각"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 안치환이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 직장암 3기 투병으로 달라진 삶부터 오랜 세월 곁을 지켜준 아내와 세상을 떠난 어머니를 향한 애틋한 마음까지 털어놨다.

지난 17일(토) 밤 9시 40분 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 47회에서 안치환은 자신의 음악과 삶이 변하게 된 결정적인 계기로, 10여 년 전 받았던 혹독했던 암 치료를 꼽았다.

당시 직장암 3기 진단을 받고 체중이 15kg 이상 빠질 정도로 힘겨운 시간을 보냈다는 안치환은 "예전에는 주변에서 날카롭고 엄하다는 얘기를 많이 들었다. 암 치료 이후에는'좀 더 너그러워져야 되겠다', '좀 더 넓어져야 되겠다'라고 생각했다"라고 달라진 마음가짐을 고백했다.

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특히 안치환은 투병 당시 곁을 지켜준 가족과 아내에 대한 고마운 마음을 밝히며 아내와의 러브 스토리를 털어놨다.

초등학교 동창이었던 아내와 중학교 2학년 때 편지를 주고받으며 교제를 시작했고, 오랜 연애 끝에 결혼까지 했다는 안치환은 "제 삶의 대부분을 같이 한 거다"라고 전해 훈훈함을 드리웠다.

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또한 안치환은 음악과 무대에서는 프로페셔널하지만 일상생활에서는 어리숙하고 미숙한 면이 많다면서 "아내가 오랜 시간 함께 하며 제 마음을 이해하고 도와주고 보완하고 살았다"라고 표현했다. 이어 안치환은 신곡 'TV 리모콘' 역시 아내와의 평범한 일상에서 발견한 장면을 바탕으로 만들었다며 아내에 대한 남다른 애정을 내비쳤다.

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안치환은 세상을 떠난 어머니를 향한 애틋함을 담은 신곡 '이 감덩어리가...'에 대한 비화도 밝혔다. 어머니가 살아계셨을 때 보냈던 글 '어머니 전상서'를 노래로 만들었다는 안치환은 어느 날 바닥에 떨어진 감을 치우면서 어머니가 떠올랐다며 "노래를 만들면서 어머니와의 이별에 대한 마음 정리를 해나갈 수 있었다"라고 전해 뭉클한 여운을 남겼다

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분에 방송된다.