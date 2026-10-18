김용빈, 통장 50개 만든 이유 있었다.."땅부자 할아버지, 보증으로 전재산 날려" ('사당귀')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김용빈이 통장이 무려 50개라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

오늘(18일) 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 김용빈이 출연한다.

앞서 김용빈은 어린 시절부터 활동하며 번 돈을 차곡차곡 모아온 통장만 무려 50개라고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 김용빈은 "우리 할아버지가 대구에서 엄청난 땅부자셨다"고 말해 이목을 집중시킨다. 이에 전현무는 "대구에 그렇게 땅이 많으셨다고?"라며 입을 다물지 못한다고.

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하지만 김용빈은 "할아버지가 보증을 잘못 서서 재산이 전부 다 날아갔다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 이어 "할머니에게 '돈 거래하면 친구 잃고 돈 잃고 다 잃는다', '절대 보증 서지 마라'는 당부를 귀에 못이 박히도록 들으며 자랐다"고 털어놓는다.

김용빈은 할머니의 신신당부로 형성된 남다른 경제관념과 자신만의 자산 관리법을 공개해 궁금증을 더한다 아무리 바빠도 수기로 가계부를 작성하는 것은 물론, 50개에 달하는 통장 역시 인터넷 뱅킹 대신 직접 은행을 방문해 실물 통장으로 관리한다는 것. 김용빈의 이야기에 전현무는 놀라움을 감추지 못하면서도 "요즘에는 어르신들도 은행 앱 쓰는데"라고 돌직구를 날려 폭소케 한다는 후문.

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그런가 하면 김용빈은 친한 동생이자 트로트 가수인 남승민이 매주 복권을 산다고 하자 "얜 진짜 돈 개념이 없어"라며 애정 어린 일침을 가한다. 이어 "한탕주의는 안 돼. 한탕 말고 열심히 살자"라며 폭풍 잔소리를 쏟아내 웃음을 자아낸다고.

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김용빈의 남다른 자산 관리법과 절친 남승민을 향한 유쾌한 잔소리 폭격은 오늘 '사당귀' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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한편 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com