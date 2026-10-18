이상운, 기러기父 생활 중 대장암 진단→이혼.."정신적 고통 컸다" ('당아사')

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이상운이 두 아들의 유학을 뒷바라지하던 중 대장암 진단을 받고, 투병 중 이혼까지 겪은 사연을 공개했다.

18일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에는 이상운이 출연했다.

이상운은 과거 기러기 아빠로 살았다면서, 미국으로 유학 간 두 아들의 생활비와 학비를 지원하기 위해 쉼 없이 일했다고 밝혔다. 열심히 달려갔던 그는 이후 대장암 진단을 받았고, 투병 중 아내와 이혼했다고 밝혔다.

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이상운은 "사실 육체적인 고통보다 정신적인 고통이 컸다. 대장암, 담낭 파열 수술 후유증이 있었고 이혼 소송도 되게 힘들었다. 남들은 가족과 병원을 가지만 난 혼자였다"라고 털어놨다.

이상운은 이혼 초기에는 "열심히 일해서 외국으로 돈을 보냈는데 왜 이렇게 됐을까"라는 생각에 분노가 컸지만, 이후 아이들을 생각하며 건강 회복에 힘썼고 긍정적인 마음으로 상황을 받아들이게 됐다고 밝혔다.

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한편 이상운은 현재 대장암은 완치된 상태라고 전해 안도감을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com