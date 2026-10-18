박위 父, ‘수양딸’ 인연 미담인가 괴담인가..박진희·윤소희 이어 최강희도

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 박위의 아버지인 박찬홍 감독과 배우 최강희의 과거 인연이 다시 주목받고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 2022년 박위의 유튜브 채널 '위라클'에 공개된 최강희 출연 영상이 재확산하고 있다.

당시 최강희는 '위라클 택시' 코너에 출연해 배우 활동을 시작하던 시절부터 이어진 박찬홍 감독과의 인연을 소개했다.

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최강희는 박찬홍 감독과 작품을 함께하던 당시를 떠올리며, 박찬홍 감독의 한마디가 배우 생활을 이어가는 데 큰 힘이 됐다고 털어놨다.

그는 아버지를 떠나보냈을 당시 박찬홍 감독이 자신을 찾아왔던 일화도 공개했다. 최강희는 "감독님이 우리 아빠 돌아가셨을 때 느닷없이 나타나셨다. 우리 집에"라며 당시 상황을 설명했다.

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이어 "보통은 '괜찮아, 좋은 데 가셨을 거야' 하시는데, 박 감독은 '이제부터 네 아빠다. 나 아빠라고 불러'라고 했다"라고 전했다.

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최강희는 당시 박찬홍 감독의 말에 큰 위로를 받았다고 밝혔다.

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그는 "그 말은 정말 말로 다 할 수 없는 큰 감동이었다"면서 배우 박진희도 박찬홍 감독을 아버지라고 부른다는 사실을 알게 됐다고 말했다.

이어 "정말 만인의 아빠, 어떤 원장님 같은 거구나 싶었다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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따뜻한 일화로 전해졌던 두 사람의 관계는 최근 박찬홍 감독의 이른바 '수양딸'을 둘러싼 논란이 불거지면서 다시 화제가 되고 있다.

박진희와 윤소희에 이어 최강희까지 박찬홍 감독과 각별한 관계를 맺고 있다는 사실이 알려지자 온라인에서는 다양한 반응이 나오고 있다.

논란의 중심에는 박위가 2024년 유튜브 채널에 공개한 '시댁에서 맞이한 첫 추석' 영상이 있다. 해당 영상에는 결혼을 앞둔 송지은이 예비 시댁을 방문한 모습과 함께 박찬홍 감독의 수양딸로 알려진 윤소희가 등장했다.

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이후 일부 시청자들은 영상 속 가족들의 행동을 근거로 송지은과 윤소희를 대하는 태도에 차이가 있는 것 아니냐는 의문을 제기했다. 식사 기도에서 윤소희의 이름이 먼저 언급된 점과 식사 자리에서 송지은만 다른 식기를 사용한 모습 등이 지적되면서 차별 의혹으로 번졌다. 다만 이는 영상에 대한 일부 시청자들의 해석을 바탕으로 제기된 주장이다.

박찬홍 감독과 세 배우의 인연은 각각 다른 작품을 통해 시작된 것으로 알려졌다. 최강희는 2001년 KBS 2TV 드라마 '비단향꽃무'를 통해 박찬홍 감독과 인연을 맺었으며, 박진희 역시 해당 작품을 계기로 그와 가까워진 것으로 전해졌다. 윤소희는 2016년 tvN 드라마 '기억'에 출연하면서 박찬홍 감독과 인연을 맺었다.

한편 박위는 지난 8월 KTX에서 내리던 중 휠체어가 사회복무요원의 발에 걸려 넘어지는 사고를 당했다. 이후 자신의 유튜브 채널에 사고 당시 CCTV 영상을 공개했으나, 사고 직후 사과한 근무자의 모습까지 공개한 것이 적절했느냐는 비판이 제기됐다.

논란이 확산하자 박위는 근무자의 입장을 충분히 고려하지 못했다며 사과하고 관련 영상을 비공개 처리했다. 이후 박위와 송지은 부부를 향한 비판이 이어진 데다 과거 영상까지 다시 주목받으면서 논란이 계속되고 있다.

tokkig@sportschosun.com