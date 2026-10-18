가수 공연 끊고 무대 올라간 정치인 결국 사과..“불편 끼쳐 죄송”

김민석 공식 X 계정

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[스포츠조선 박아람 기자] 김민석 더불어민주당 대표가 지역 축제에서 가수의 공연 도중 무대에 올라 논란이 일자 공식적으로 사과했다.

김민석 대표는 18일 자신의 페이스북을 통해 "순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다"며 "불편을 끼친 가수 HYNN(박혜원)님과 관객 여러분께 죄송하다는 말씀을 먼저 드린다"고 밝혔다.

당시 상황에 대해서도 해명했다. 김민석 대표는 "공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝히고, 공연장 주변을 둘러보는 중 갑자기 사회자에게 호명돼 인사를 하게 됐다"며 "다시 한 번 가수와 관객 여러분께 불편을 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다"고 덧붙였다.

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앞서 김민석 대표는 지난 15일 전북 순창에서 열린 순창장류축제 개막식에 참석했다. 당시 무대에서는 가수 HYNN이 공연을 진행하고 있었으며, 두 곡을 마친 뒤 다음 곡을 준비하는 과정에서 사회자가 갑자기 김민석 대표를 소개했다.

사회자는 김민석 대표를 향해 "엄청난 팬이 한 분 계신다"고 말했고, 이에 김민석 대표가 무대에 올라 인사말을 전했다. 그는 순창의 장맛과 지역 주민들을 언급한 뒤 "순창은 장맛이 좋고 사람이 좋고, 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 장관 고향이어서 좋고, 박희승 의원 지역이어서 좋다"고 말했다.

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이 과정에서 공연을 이어가려던 HYNN은 잠시 무대에서 내려와야 했다. 김민석 대표의 인사가 끝난 뒤에야 다시 무대에 올라 공연을 이어갔다. 해당 장면이 알려지면서 공연 중 정치인이 무대에 오른 것이 적절했는지를 두고 논란이 확산했다.

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김민석 대표가 사과와 함께 당시 상황을 설명한 가운데, 이번 논란은 지역 축제 공연에 대한 예의와 정치인의 행사 참석 태도를 둘러싼 논쟁으로 이어지고 있다.

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tokkig@sportschosun.com