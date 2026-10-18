'430억 건물주' 권상우子, 찢어진 축구화에 '테이프 칭칭' 셀프 수선.."알뜰해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 권상우의 아들 룩희 군이 찢어진 축구화도 테이핑해 신는 알뜰한 면모를 보였다.

18일 손태영의 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영 아들 룩희가 주인공인 뉴저지 일상(예쁘게 봐주세요~)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 손태영 보다 룩희 군을 카메라에 더 많이 담았다. 룩희 군은 손태영의 심부름을 하기 위해 직접 자신의 차를 끌고 마트로 향했다. 안정적인 운전 실력, 183cm의 큰 키와 훈훈한 외모도 눈길을 끌었다.

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차 안에는 권상우의 헬스장 용품, 손태영의 헤어 제품 등이 널브러져 있어 웃음을 안겼다. 트렁크에는 축구용품이 한가득 들어 있었다.

특히 룩희 군은 훈련용 축구화를 보여주면서 "찢어져서 테이핑을 했다"라고 말했고 PD는 "우와. 너 알뜰하다"라며 깜짝 놀랐다. 이어 "축구화는 한 번 사면 오래 신더라고요"라는 자막이 담겼다. 실제 축구화는 찢어진 부분이 테이프로 칭칭 감겨있었다. 이 외에도 여러 개의 축구공, 훈련용 꼬깔 등이 자리했다.

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한편 권상우와 손태영은 지난 2008년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 손태영은 자녀 학업을 위해 미국에 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동하고 있다.

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권상우는 연예계 대표적인 부동산 자산가다. 그는 2015년 서울 성수동 부지 약 946㎡(286평)을 80억원에 매입했으며 이후 신축 건물을 세웠다. 해당 부지의 가치는 430억 원 수준으로 추정돼 화제를 모으기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com