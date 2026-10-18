BTS 빠진 그래미 '아시안 팝'..한국 가수는 단 4팀, 일본은 대거 도전

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[스포츠조선 박아람 기자] 방탄소년단(BTS)이 그래미 어워즈 신설 부문에 출품하지 않겠다는 뜻을 밝힌 가운데, 내년 시상식에서 K팝 가수들의 참여가 예년보다 저조한 것으로 나타났다. 특히 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문에서는 한국 가수들의 출품이 소수에 그친 반면 일본 아티스트들의 도전이 이어져 관심을 모은다.

18일 연합뉴스 취재를 종합하면 해당 부문에 출품한 K팝 가수는 아이브, 키키, 피프티피프티, 박효신 등 네 팀이다. 아이브는 '뱅뱅'(BANG BANG), 키키는 '404'(뉴 에라·New Era), 피프티피프티는 '스타스트럭'(STARSTRUCK), 박효신은 'AE'를 제출한 것으로 알려졌다.

하이브를 비롯해 SM·YG·JYP 등 국내 주요 기획사들이 해당 부문에 작품을 내지 않았으며, 에이티즈와 제니도 출품하지 않았다.

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그래미를 주관하는 레코딩 아카데미는 지난 6월 K팝과 J팝, C팝 등 아시아권 대중음악을 대상으로 해당 부문을 신설했다. 그러나 방탄소년단은 지난 7월 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다"며 출품하지 않겠다고 밝혔다. 이후 다른 K팝 가수들의 참여도 예상보다 저조한 수준에 머물렀다.

반면 일본에서는 우타다 히카루, 킹누, 요네즈 겐시, 요아소비, 아도 등 여러 아티스트가 출품에 나섰다. 필리핀 그룹 SB19와 중화권 가수 저우제룬 등도 도전장을 냈다.

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대중음악평론가 임진모는 신설 부문이 아시아 가수들에게 기회가 될 수 있다고 평가하면서도, 한국 가수들의 출품이 적어 수상은 쉽지 않을 수 있다고 전망했다.

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다만 다른 팝 부문에서는 K팝 가수들의 도전이 이어지고 있다. 블랙핑크 제니와 지수, 엔하이픈, 캣츠아이, 엔믹스 등이 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문 등에 작품을 제출했다. 특히 제니의 '드라큘라'(Dracula)와 캣츠아이의 주요 부문 후보 지명 가능성에도 관심이 쏠린다.

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그래미 어워즈는 음악적 완성도와 작품성을 중심으로 수상작을 선정하는 시상식이다. 레코딩 아카데미는 오는 22일까지 1차 투표를 진행하고, 다음 달 16일 최종 후보를 발표한다. 제69회 시상식은 내년 2월 7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다.

tokkig@sportschosun.com