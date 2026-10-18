김보성, 여장 했다가 남자들 다 홀리고 다녀..“자동차 끼익 급정거”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김보성의 풋풋했던 학창 시절이 공개돼 관심을 모았다.

최근 유튜브 채널 '허석 김보성'에는 김보성이 고등학교 동창과 만나 옛 추억을 나누는 영상이 올라왔다.

영상에서 동창은 과거 김보성의 외모와 인기를 언급하며 "외모가 에겐남이었다. 귀공자였다. 공부도 잘하고 인기 많았다. 당시 여자애들이 김보성과 사귀려고 난리 쳤다"라고 말했다.

Advertisement

이어 김보성의 과거 사진도 공개됐다. 사진을 본 제작진은 잘생긴 외모에 감탄했고, 동창은 예전에는 곱상한 인상이 돋보였다며 웃음을 보였다. 이에 김보성은 "맞아서 그렇다"라며 "남자가 예쁘장하면 뭐 하냐. 터프하게 생겨야 한다"라고 너스레를 떨었다.

쿠키 영상에서는 여장과 관련한 에피소드도 공개됐다. 동창은 고등학교를 졸업한 뒤 친구들이 김보성에게 치마를 입혀 여장을 시켰다고 회상했다. 그는 "배우를 하려고 하지 않았나. 고등학교 졸업하고 나서 우리가 김보성을 여장 시켰다"라면서 "친구 동생 중에 여자애가 있었는데, 심심하니까 치마를 입히고 여장을 시켜서 끌고 나갔다"라고 설명했다.

Advertisement

당시 주변 사람들의 반응도 남달랐다고 한다. 동창은 "그러고 갔더니 다 쳐다봤다. 너무 예뻐가지고"라고 말한 데 이어 "진짜로 차가 가다가 끼익 섰다"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

한편 1966년생인 김보성은 2013년 영화 '영웅: 샐러멘더의 비밀' 홍보 과정에서 '의리'를 '으리'라고 발음한 것이 화제가 됐고, 이듬해 관련 유행어가 큰 인기를 얻으며 광고계에서도 활약했다. 2021년에는 본명 허석과 예명 김보성을 결합한 '허석김보성'으로 개명했다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com