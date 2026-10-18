임진모 "뇌종양 투병 子, 세상 떠나기 전 매니저 돼줘…늘 나비넥타이 골라줬다" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 임진모가 먼저 세상을 떠난 아들을 떠올렸다.

18일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 음악평론가 임진모의 출연 선공개 영상을 공개했다.

임진모는 트레이드마크인 나비 넥타이 패션을 고수하게 된 이유가 아들 때문이라며 "제가 나비넥타이를 했는데 아들이 딱 보더니 아빠는 무조건 나비 넥타이를 하고 가라더라. 그래서 그때부터 나비넥타이를 하게 됐다. 아들과 함께 한다는 생각"이라 밝혔다.

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2021년 32살이었던 아들을 뇌종양으로 떠나 보냈던 임진모. 임진모는 "아들이 죽기 몇 개월 전에 제 매니저가 되어줬다. 아침부터 나비넥타이를 꼭 챙겨주고 옷에 맞는 색을 늘 골라줬다. 아픈데도 운전을 해줬다. 제가 아들한테 많이 배웠다"고 털어놨다.

귀한 자리에 갈 때면 아들의 양말을 신고 나온다는 임진모는 이날 '유퀴즈' 촬영장에도 양말을 신고 왔다. 임진모는 "제가 세탁도 최선을 다해서 하고 앞으로 내가 50살이 넘을 때까지 이 양말을 신겠다 결심했다. 이 양말, 구두와 늘 함께 하자는 생각"이라 밝혔다.

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한편, 음악 평론가 임진모가 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 21일 저녁 8시 45분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com