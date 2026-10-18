권상우 17세 子, 4500만원 외제차 몰며 붙인 '뜻밖의 스티커'..."학생이 운전 중"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영이 미국에서 운전면허를 취득하고 베스트 드라이버가 된 아들을 공개했다.

18일 손태영의 유튜브 채널에는 손태영이 미식축구로 유명한 아들 학교의 경기를 보러 향했다.

이날 손태영은 "룩희의 학교가 미국 전체에서도 미식축구로 유명하다. 오늘 경기는 라이벌전이다. 1, 2위 하는 학교의 매치가 오늘 딱 있는 거다"라고 설명했다.

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손태영은 "룩희가 가자고 했다. 유튜브 팀도 왔잖아. 자기는 또 보여주고 싶었나보지"라며 학교를 자랑스러워하는 아들을 생각하며 웃었다.

그때 손태영의 앞에 아들 룩희의 차가 보였다. 룩희의 차 뒤에는 '학생이 운전 중이니 양해 부탁드립니다'라는 표식이 붙어있었다.

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손태영은 "저거 붙여야 된다더라. 학생들은 붙이라고 하더라고"라며 의무는 아니지만 아들 룩희는 안전을 위해 붙인다고 대신 전했다.

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앞서가는 아들 룩희의 차에 PD는 "룩희 운전 잘한다"라고 감탄했다.

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앞서 손태영은 아들을 위해 지프 랭글러 4xe 2023년식 하이브리드 모델을 중고차를 구매했다. 해당 차량의 신차 가격은 7천~9천만 원대이지만, 중고차는 그보다 훨씬 저렴한 3천만 원 중반에서 4천만 원 후반까지 형성된 것으로 알려졌다.

한편, 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가고 있다.