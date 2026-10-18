"낳고 싶어서 낳은 거 아닌가" 넉살, 출산·육아 지원 확대 주장에 갑론을박

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 넉살의 정부의 출산·육아 지원 정책 관련 소신발언에 갑론을박이 펼쳐졌다.

최근 유튜브 채널 '안녕한샘요'에서는 래퍼 넉살이 출연해 정부의 출산·육아 정책에 대해 쓴소리를 했다. 넉살은 "달에 한 1년 동안 100만 원 정도 나올 거고 내년부터는 한번에 주는 식으로 바뀐다더라"라며 "솔직히 말하면 이 나라는 정신을 못 차리고 있다. 나라의 붕괴가 얼마 남지 않았는데도 불구하고 이 정도밖에 없다? 아이 낳는 사람은 영웅으로 추대해줘도 모자를 판에"라고 울컥했다.

넉살은 "아이를 낳는 게 벼슬은 아니겠지만 더 독려하고 장려해야 된다고 본다"며 "우리같이 번듯하게 사는 사람들한테는 아이 낳는 게 선택이다. 근데 선택이 아니라 아이가 생기는 사람도 있을 거고 어떤 방식으로도 아이가 태어났을 때 이 사람들을 지원해주고 장려해주는 포인트가 있어야 되는데 한국에서 지금 주는 금액으로 그게 된다? 1년 밖에 안 준다. 말도 안 되는 거다"라고 강조했다.

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하지만 넉살의 발언을 두고 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 출산·육아 지원을 확대해야 한다는 주장에 공감하는 이들이 있는 반면, 보조금 확대가 저출생 문제의 근본적인 해결책은 아니라는 지적도 나왔다.

네티즌들은 "보조금 많이 주면 아기를 낳는다는 게 부모가 할 생각이냐", "지원금 여부가 출산에 영향을 주는 수준이라면 안 낳는 것도 방법", "애는 혜택 받는다고 낳고 안 받는다고 안 낳는 게 아니지 않냐", "본인들이 낳고 싶어서 낳은 거 아닌가?" 등의 댓글을 남기며 싸늘한 반응을 보였다.

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wjlee@sportschosun.com