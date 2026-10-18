노홍철, 음주운전 자숙 12년 만에 꺼낸 속마음 "모든게 멈췄었다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 노홍철이 과거 음주운전 논란으로 MBC '무한도전'에서 하차한 뒤 찾았던 산티아고 순례길을 12년 만에 다시 걸으며 당시를 떠올렸다.

지난 15일 노홍철의 유튜브 채널에는 '12년 전, 노홍철이 순례자길을 걸었던 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

노홍철은 2014년 음주운전으로 물의를 빚은 뒤 '무한도전'에서 하차했다. 이후 산티아고 순례길을 걸으며 시간을 보냈던 그는 12년이 흐른 뒤 당시 방문했던 '용서의 언덕'을 다시 찾았다. 이곳은 산티아고 순례길에 자리한 순례자 철제 동상으로 알려진 명소다.

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오랜만에 같은 장소를 마주한 노홍철은 "묘하다"며 "이상하게 여기가 계속 생각이 나더라"고 말했다.

그는 당시를 회상하며 "내가 용서해야 될 사람이 누구인지, 구해야 될 사람이 누구인지, 그런 생각을 해보라고 했다. 그때 저는 열심히 일하다 모든 게 멈췄었다. 걷다가 이 순례자 동상을 보면 묘하더라. 저처럼 큰 잘못을 하고 오는 경우에는 그때의 감정이.."라고 털어놨다.

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이어 힘든 상황에 놓인 이들을 향한 조언도 건넸다. 노홍철은 "큰 악재나 큰 벽에 내 앞에 나타나면 거기서 놀라 두려우니까 아무것도 못하고 쓰러지거나 주저앉지 않나. 결국 정답은 없지만 하는 게 맞고, 다른 이야기보다 내 안에서 나오는 이야기를 따라가는 게 맞더라"며 "그런 분들이 계신다면 본인의 속마음을 따라가라"고 당부했다.

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jyn2011@sportschosun.com