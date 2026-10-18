"우리 만났는데 티 안 낸다" 유라, 양세찬과 열애설 쿨한 언급 ('런닝맨')

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[스포츠조선 이우주 기자] '런닝맨' 유라가 양세찬과의 열애설을 언급했다.

18일 방송된 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에서는 걸스데이 유라, 에이핑크 초롱이 게스트로 출연했다.

두 사람의 등장에 멤버들은 "양세찬의 여인들"이라며 관심을 보였다. 유라는 양세찬과 열애설이 불거졌고, 초롱과는 '런닝맨'을 통해 러브라인을 그렸던 사이였기 때문. 특히 양세찬이 초롱이 이상형이라 밝혀 화제가 된 바 있다. 이에 양세찬은 "초롱 씨가 단발머리 하고 왔을 때 내가 너무 좋다고 했을 때가 있었다. 제가 단발을 워낙 좋아한다"고 밝혔다.

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그런가하면 유라는 "제가 세찬오빠랑 열애설이 있다"고 밝혔다. 하하가 양세찬의 '아이돌 전여친'을 여러 차례 언급하면서 당사자를 추측하는 댓글이 퍼졌고, 이에 유라가 거론 된 것. 유라는 "하하 오빠가 말씀하시고 엄청난 이슈가 있었다. 꼬리에 꼬리를 물어서 모두가 유라라고 한 거다. 처음에는 세찬오빠, 세형 오빠랑도 친해서 웃고 넘겼는데 모든 댓글에 '세찬이랑 가는 거임?' 이라고 하더라"라고 토로했다.

이에 유라는 거짓말 판독 프로그램에 출연해 양세찬과 사귄 적 없다고 밝히며 열애설을 해명했다. 양세찬은 "미안하다. 잘했다"고 사과했고 유라는 "살면서 열애설이 한번도 터진 적이 없다. 이 정도면 오빠랑 열애설 터진 거 같다"며 오빠 근데 티 진짜 안 난다. 우리 만났는데 티 진짜 안 낸다"고 장난을 쳐 양세찬을 진심으로 당황하게 했다.

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wjlee@sportschosun.com