윤승아, 건강 이상에 목소리까지 달라졌다 "요즘 많이 아파, 회복 안 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤승아가 건강 이상을 고백했다.

18일 윤승아의 유튜브 채널에서는 '오픈런 준비되셨죠? 기부 마켓에서 만나요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

잠긴 목소리로 인사를 한 윤승아는 "어김없이 연말이 다가왔다. 원래 제가 항상 12월에 구독자 여러분들과 함께 했던 기부마켓이 12월이라 너무 추워서 기다리시느라 힘들어서 이번에 10월로 준비했다"며 "목소리가 너무 안 좋다. 제가 요즘 좀 많이 아파서 아직 회복이 안 됐다. 최대한 열심히 제품을 소개해보도록 하겠다"고 밝혔다.

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윤승아는 지난 4일 올린 영상에서도 건강 이상을 고백했다. '"제가 요즘 몸이 아프다. 감기 초기"라고 고백한 윤승아는 영상 내내 컨디션이 가라앉은 듯한 모습. 이후 2주 만에 공개된 영상에서도 건강이 회복되지 않은 모습에 팬들의 걱정이 이어지고 있다. 팬들은 "저번 영상부터 아프다 했는데 또 간절기라 더 걱정이다", "목소리에 피곤과 고생이 느껴져서 속상하다" 등의 댓글을 남기며 윤승아의 회복을 응원했다.

wjlee@sportschosun.com