"내가 얘보다 훨씬 선배, 인사 다시 해" 공형진, 차지연에 무례한 진행 논란

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 공형진의 무례한 진행이 도마 위에 올랐다.

공형진과 차지연은 17일 서울 한양대학교에서 열린 '창사 70주년 극동방송 홈커밍데이'에서 중간 진행을 맡았다.

차지연은 공연을 펼친 후 공형진과 함께 중간 진행을 맡았다. 무대에 올라온 공형진에 차지연은 고개 숙여 "안녕하십니까, 선배님"이라고 깍듯하게 인사했지만 공형진은 "선배니까 다시 한 번 인사"라고 밝혔다. 이에 차지연은 다시 한번 고개 숙여 깍듯이 인사했다.

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공형진은 "오늘처럼 너무 영광스러운 날. 아멘, 할렐루야. 참석하게 돼서 너무 기쁘죠?"라고 물었고 차지연은 주먹을 불끈 쥐고 "아멘"이라 외쳤다. 이에 공형진은 "조금 있으면 치겠다?"라며 웃었다.

또 공형진은 무대 뒤 화면에 적힌 차지연의 이름과 사진을 보더니 "내 사진은 왜 없어? 내가 얘보다 훨씬 선배인데"라고 말했다. 이에 차지연은 "죄송하다"고 사과했고 공형진은 "대세니까"라며 넘겼다.

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다음 무대를 소개하는 차지연에게는 "너 왜 연기해. 평소처럼 해"라며 반말을 하거나, 중간에 말을 끊고 "이게 원래 제 대사인데 얘가 지가 했다. 근데 오늘 차지연이 주인공이니까 봐주겠다"고 기분 나쁜 기색을 드러냈다.

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영상이 공개된 후, 공형진의 무례한 진행에 차지연의 팬들은 분노했다. 공동 MC인 차지연을 '얘가', '지가'라고 부르고 반말을 하는 등의 모습이 차지연을 배려하지 않는다는 것. 두 사람이 사석에서 친한 사이라 할 지라도 공식적인 자리에서 걸맞지 않는 태도라며 바판이 이어지고 있다.

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한편, 배우 공형진은 7년 간의 공백기를 가진 끝에 지난 8월 MBN '동치미'에 출연했다. 공형진은 7년 간의 공백 이유에 대해 사업 실패를 꼽으며 "극심한 스트레스가 오니까 폭식으로 16kg이 찌고 스트레스로 치아까지 빠졌다"고 고백했다.

wjlee@sportschosun.com