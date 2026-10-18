이국주, 결국 日 9평 원룸 떠난다 "돈 더 내고서라도 중도 해약 원해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이국주가 일본 집 이사를 결심했다.

18일 이국주의 유튜브 채널에서는 '저 이사 갈 수 있을까요..? 도쿄에서 새 집 찾는 이국주의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이국주는 "오늘 집을 알아보러 간다. 일본에 월세집이 있다. 아직 2년을 다 채우진 못했는데 이사를 해보려 한다. 문제가 있는 건 안고 엄마도 동생도 자주 오는데 호텔을 맨날 잡는 것도 (비용이) 아까웠고 저는 일본에 평생 이민을 와서 살려고 하는 게 아니라 삶에 조금 흥미를 갖고 힐링을 하러 온 거라 새로운 집을 살아보고 싶어졌다"고 밝혔다.

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이국주는 "들어보니까 2년 안에 계약을 끝내면 어쨌든 제 잘못이다. 그래서 예를 들면 한 달 월세를 더 낸다거나 청소비 등등 나가는 것도 있더라. 그걸 내고서라도 나가고 싶은 생각이 들어서 저지르게 됐다"며 "근데 또 집 보고 별로면 안 갈 수도 있다"고 밝혔다.

처음으로 간 집은 엘리베이터부터 이국주의 집보다 넓었다. 집에 들어가자마자 감탄을 쏟아낸 이국주. 하지만 이국주는 월세가 200만 원이 넘는다는 이야기에 좌절했다. 이국주는 "내가 생각했던 것보다 너무 비싸다. 왜냐면 저희 집 월세가 130만 원이다. 아무리 엔화가 떨어져서 70만 원 비싸지는 것"이라며 "무리해도 안 된다. 200만 원은 아니"라며 예산보다 높은 월세에 걱정했다.

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다음 집 역시 예산보다 높았지만 쾌적한 컨디션이었다. 고층과 저층 가격이 차이가 난다는 말에 이국주는 "제가 얼마 전에 일본 사람들은 미세하다 하지만 지진을 느꼈다. 뛰어 내려가려면 힘들겠다 생각했다. 옛날엔 무조건 고층이었는데 이제 저층도 좋다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com