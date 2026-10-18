'열애설' 유라·양세찬, 1박2일 여행도 떠난 사이 "매니저 없이 속초 가" ('런닝맨')

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[스포츠조선 이우주 기자] '런닝맨' 유라와 양세찬의 1박2일 여행 이야기가 열애설에 또 한 번 불을 지폈다.

18일 방송된 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에서는 에이핑크 초롱, 걸스데이 유라가 출연했다.

두 사람의 등장에 멤버들은 "양세찬의 여인들"이라며 관심을 보였다. 유라는 양세찬과 열애설이 불거졌고, 초롱과는 '런닝맨'을 통해 러브라인을 그렸던 사이였기 때문.

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특히 유라는 하하가 양세찬의 '아이돌 전여친'을 여러 차례 언급하면서 양세찬의 열애설 상대라는 추측이 퍼졌다. 유라는 "하하 오빠가 말씀하시고 엄청난 이슈가 있었다. 꼬리에 꼬리를 물어서 모두가 유라라고 한 거다. 처음에는 세찬오빠, 세형 오빠랑도 친해서 웃고 넘겼는데 모든 댓글에 '세찬이랑 가는 거임?' 이라고 하더라"라고 토로했다.

유라는 "살면서 열애설이 한번도 터진 적이 없다. 이 정도면 오빠랑 열애설 터진 거 같다"며 오빠 근데 티 진짜 안 난다. 우리 만났는데 티 진짜 안 낸다"고 장난을 쳐 양세찬을 진심으로 당황하게 했다.

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다음 장소로 이동 중 유라는 양세찬과 여행도 갔던 사이라며 "우리 계곡 놀러 갔다. 13년 전에 속초 이런 곳이었다 매니저 없이 1박 2일로 갔다"고 밝혀 분위기를 술렁이게 했다.

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놀란 양세찬은 "유라야, 말 잘해야 돼"라고 만류했고 유라는 "걸스데이 멤버들이랑 세찬오빠랑 세형 오빠랑 갔다. 물고기 잡고 계곡에서 수영했다"고 다급히 설명했다.

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이에 김종국은 "누구 하나 썸이 있는 거 같다"고 의심했고 양세찬은 "세형이 형이 유라랑 혜리를 친동생처럼 아끼는 동생"이라 해명했다. 유라 역시 "저희 진짜 MT 느낌이었다"고 했지만 김종국은 "미안한데 너희만 그렇게 한 거고 얘네는 엄청 설?? 거다. 그렇게 가볍게 얘기하지 마라"라고 의심해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com