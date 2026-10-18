김종민, 16주차 아들 초음파 사진 보며 '울컥'.."내가 아빠라니"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 코요태 김종민이 아내의 임신 소식과 함께 아들의 성별을 공개하며 예비 아빠가 된 기쁨을 드러냈다.

18일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'에서는 김종민이 멤버들에게 아내의 임신 사실을 알리는 모습이 그려졌다.

이날 촬영에 나선 김종민은 평소와 달리 들뜬 모습을 보였다. 이에 멤버들이 좋은 소식이 있는 것 같다며 추궁하자 김종민은 결국 "아이가 생겼다"고 깜짝 고백했다.

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김종민에 따르면 촬영 당시 아내는 임신 16주 차로, 안정기에 접어든 상태였다. 그는 "지금 16주 됐다. 안정기에 접어들었다"며 뱃속 아이의 성별까지 공개했다.

아이는 아들이었다. 멤버들은 성별이 아들이라는 말을 듣자 "형이랑 똑같을 것 같다"고 기대감을 나타냈다.

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김종민은 아내의 임신 사실을 뒤늦게 공개한 이유도 설명했다. 그는 "이제 안정기가 돼서 얘기할 수 있다"며 그동안 소식을 알리지 못했던 배경을 밝혔다. 이어 아내와 중국 베이징으로 여행을 갔을 당시 임신 사실을 처음 알게 됐다며 "정말 깜짝 놀랐다"고 회상했다.

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이날 김종민은 아이의 태명이 '찡이'라고 밝히며 특별한 작명 비화도 전했다. 그는 태몽으로 송아지가 태어나는 꿈을 꿨다면서 "꿈에서 소가 송아지를 낳았는데 내가 송아지에게 우유를 먹여준 거다. 그래서 베이징과 송아지를 더해 찡이로 지었다"고 설명했다.

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이어 아들의 초음파 사진을 공개한 김종민은 "지금 10cm 정도다. 내가 아빠가 되다니"라며 벅찬 마음을 감추지 못했다.

또한 아들이라는 사실을 알게 된 소감에 대해 "굉장히 든든하면서 평생 친구가 생긴 기분이었다. 잘 키워보겠다"고 전해 훈훈함을 안겼다.

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한편 김종민은 지난해 4월 11세 연하의 사업가와 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com