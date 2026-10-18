"결혼식장 몸싸움 난줄" 풍자, 박세미 결혼식서 '부케' 쟁취

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박세미가 플로리스트 김준연과 결혼한 가운데, 풍자가 부케를 받는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

18일 결혼식에 하객으로 참석한 랄랄과 풍자는 각자의 SNS를 통해 결혼식 현장이 담긴 사진과 영상을 공개했다.

공개된 사진과 영상에는 박세미와 김준연이 동료 연예인들을 비롯한 많은 하객의 축하 속에 결혼식을 올리는 모습이 담겼다. 두 사람은 환한 미소로 행복한 순간을 만끽했다.

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특히 풍자는 "결혼하고 싶은 사람들"이라는 글과 함께 영상을 게재해 웃음을 안겼다. 영상에는 부케를 받기 위해 풍자를 비롯한 여러 여성 코미디언이 한데 모여 치열한 경쟁을 벌이는 모습이 담겼다.

이 가운데 풍자가 부케의 주인공이 되면서 이목을 집중시켰다. 유쾌한 분위기 속에 펼쳐진 부케 쟁탈전이 웃음을 자아냈다.

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한편 박세미의 신랑은 현재 플라워 카페를 운영하며 플로리스트로 활동 중인 김준연이다.

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김준연은 박세미보다 한 살 연하로 두 사람은 PT 트레이너의 소개로 만나 약 2년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

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jyn2011@sportschosun.com