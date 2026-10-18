김승수, '♥16세 연하' 아나운서와 커플 됐다…양가 母도 만남 허락 ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 김승수가 박혜연과 최종 커플이 됐다.

18일 SBS '미운 우리 새끼'에서는 합숙맞선의 최종 선택이 그려졌다.

김승수는 맞선녀 박혜연을 돌연 찾아와 이야기를 나눴다. 혼자 남아있을 박혜연이 걱정됐던 것. 여행을 좋아해 안 가본 나라가 없을 정도라는 박혜연에 김승수는 "혼자 여행은 최악이라 생각한다. 여기서도 혼자 있는데 굳이 말도 잘 안 통하는데 뭐하러 밥 먹는 것도 불편하게 혼자 가야 되나 싶다"며 "결혼을 하게 된다면 신혼여행은 어디 가고 싶냐"고 물었다.

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박혜연은 "남겨놓은 곳이 있다. 크로아티아를 너무 좋아하는데 플리트비체 공원을 못 가봤다"고 밝혔다. 하지만 김승수는 탄자니아를 가고 싶다고 뜬금없이 고백했다. 이에 박혜연은 "아프리카가 좋다고 하더라. 이제는 같이 가고 싶다"며 대화를 자연스럽게 이끌어갔다.

요리를 준비하며 송종호는 박혜연과 대화를 나눴다. 요리를 좋아한다는 박혜연에 송종호는 "제가 운영하는 식당 가서 많이 먹는다. 종종 시켜 먹는다"며 "전 아쉽게도 돼지고기를 좋아한다"고 농담했다. 송종호는 현재 소고기집을 운영 중이기 때문. 이에 박혜연도 "돼지고기 좋아한다"며 웃었다.

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최종 선택을 앞두고 송종호는 박혜연을 따로 불러 대화를 나눴다. 박혜연은 "어머님들도 잘해주시고 아버님도 유쾌하시고 두 분 다 배려 있게 해주셔서 좋았다"고 소감을 밝혔다. 송종호는 "아침에 미용실을 갔는데 설레더라. 맞선이라는 걸 안 해봤으니. 소개팅도 안 해봤다. 설레고 긴장도 많이 됐는데 지금은 많이 풀렸다"고 밝혔다.

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최종 선택의 시간이 됐다. 두 사람은 물론 양가 부모님이 모두 허락해야 커플이 성사되는 상황. 김승수는 박혜연을 택한 가운데, 민지수는 송종호를 택했다. 하지만 송종호는 박혜연으로 마음을 바꿨다. 두 남자의 마음을 얻은 박혜연은 "너무 감사한 시간이었다. 두 분 다 너무 훌륭하셔서 어떤 선택을 하더라도 이해해 주셨으면 좋겠다"며 김승수를 택했다.

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하지만 두 사람에게는 어머님의 허락이라는 마지막 관문이 있었다. 문이 열리며 김승수의 어머니는 한달음에 달려오며 김승수의 만남을 허락했다. 어머니는 "우리 아들이 내 마음과 똑같았다"며 박혜연을 꼭 안아줬다. 합숙 맞선 내내 송종호를 택했던 박혜연의 어머니는 문을 열고 들어오며 김승수를 허락했다.

wjlee@sportschosun.com