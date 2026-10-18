"손석구인 줄" 에드워드 리, 25살 비주얼 공개 "여친 많았다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 셰프 에드워드 리가 25살 시절 남다른 인기를 누렸다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 18일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'에는 이선민과 코드쿤스트가 게스트로 출연했다. 이날 오랜만에 셰프석에 앉은 에드워드 리의 과거 사진이 공개돼 관심을 모았다.

이날 출연진 사이에서는 코드쿤스트의 등장과 함께 체중 이야기가 나왔다. 에드워드 리는 언제부터 살이 찌기 시작했느냐는 질문에 "결혼하고나서 쪘다"고 답했다.

Advertisement

이후 김성주는 "에드워드 리 셰프의 젊은 시절 사진을 입수했다"며 체중이 늘기 전 에드워드 리의 모습을 공개했다.

사진 속 젊은 에드워드 리의 훈훈한 외모에 출연진들은 감탄을 쏟아냈다. 이들은 "약간 손석구 씨의 느낌이 있다", "목선이 있다"라며 각자의 감상을 전했다.

Advertisement

에드워드 리는 해당 사진에 대해 "뉴욕에서 처음 식당을 차렸을 때다. 25살 때"라고 설명했다. 이어 당시 오너셰프였던 그는 "그때 여자친구가 많았다"고 솔직하게 밝혀 젊은 시절의 인기를 자랑했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com