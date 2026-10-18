폭우로 취소된 '그민페'…무대 못 오른 윤하도 사과 "아쉽고 죄송한 마음"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 윤하가 폭우로 취소된 '그랜드 민트 페스티벌' 무대에 오르지 못한 것에 대해 사과했다.

윤하는 18일 "오늘 GMP에서 예정되어있던 무대가 우천으로 취소되었다는 연락을 받았다"며 "비 오는 날씨에도 찾아와 주신 분들께 무대를 보여드리지 못해 정말 아쉽고 죄송한 마음"이라며 사과했다.

윤하는 "젖은 채로 오래 계셧을 텐데 감기 조심하시길 바란다"며 "자세한 안내는 주최 측 공지를 참고해달라"고 밝혔다.

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이날 '그랜드 민트 페스티벌'(이하 '그민페') 주최 측은 18일 공식 SNS를 통해 "기상 악화가 지속돼 준비한 공연 내용을 완벽히 구현하기에 현실적으로 불가능에 가깝다는 판단"이라며 "티켓은 전액 환불 처리할 예정"이라고 공지했다.

'그민페'는 17일부터 이틀간 서울 송파구 올림픽공원에서 개최됐다. 첫째 날엔 무사히 페스티벌을 마쳤으나, 둘째 날인 18일 시간당 20~30mm에 가까운 폭우가 쏟아지며 결국 공연이 취소됐다. 갑작스러운 폭우와 강풍으로 88잔디마당 지붕 천막은 빗물에 내려앉았고, 88호수 수변무대는 무대 구조물 바로 아래까지 물이 차 볼빨간사춘기와 닙아카이브의 공연이 중단됐다.

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이어 야외 무대에 오를 예정이었던 정승환, 로이킴, 씨엔블루, 윤하의 무대가 취소됐다. 다만 케이스포돔에서 진행되는 실내 무대에서의 무대는 예정대로 진행됐으며, 비가 잦아든 후인 오후 5시 30분부터는 야외무대도 공연이 재개된 것으로 알려졌다.

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wjlee@sportschosun.com