박지훈 내세운 '도깨비의세계', 과금 경쟁 벗어난 MMORPG 통했다…구글 매출 1위의 의미

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MMORPG(다중접속역할수행게임) 시장에서 캐릭터 성장과 과금은 '바늘과 실'의 관계라 할 수 있을만큼 치밀하게 맞물려 있었다.

하지만 강해지려면 결제해야 한다는 공식을 깨려는 신작이 등장했다. 카카오게임즈의 '도깨비의세계'다. 한국 전통 설화와 2.5D 도트 그래픽을 결합한 세계관, 혼자 또는 문파 단위로 즐기는 콘텐츠가 특징인 '도깨비의세계'는 외형 상품과 성장 요소를 분리하고, 게임 플레이로 주요 재화를 확보하도록 설계했다.

지난 8일 정식 출시된 '도깨비의세계'는 13일 구글플레이 매출 순위 1위에 처음 오른 후 18일 현재까지 정상을 지키고 있다. 사전 다운로드가 시작된 지난 7일 애플 앱스토어 인기 순위 1위, 출시 당일 구글플레이 인기 순위 1위를 기록한데 이은 성과다.

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'도깨비의세계'에서 운영중인 금전 거래소

'도깨비의세계'에서 AI 서비스인 '묘롱'

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외형은 꾸미고, 성장은 플레이로

'도깨비의세계'는 의복과 탈것 등 외형 상품에 성장 관련 능력치를 붙이지 않았다. 외형 수집이 전투력 경쟁으로 이어지는 구조에서 벗어나려는 의도이다.

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핵심 재화인 '금전'도 필드 보스와 레이드, 문파 콘텐츠 등에서 얻을 수 있다. 도술과 성장 재료를 구매하는 데 쓰는 것은 물론 의복과 탈것, 염색약을 사는 데도 활용한다. 일부 유료 외형 상품과 멤버십은 거래소에서 거래할 수 있어 직접 결제하지 않은 이용자도 게임 플레이를 통해 획득할 수 있다. 강화에 실패해도 장비가 파괴되거나 강화 단계가 하락하지 않는 점 역시 성장 부담을 줄이는 요소다.

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AI 챗봇 '묘롱'은 플레이 기록과 성장 데이터를 바탕으로 육성 방향을 안내한다. 시스템 전반에 결제보다 플레이를 성장의 중심에 두려는 의도이다. 다만 실제 과금 부담은 재화 획득량과 소비 속도, 거래소 운영에 따라 달라진다. 설계상의 차별성이 이용자가 체감하는 부담 완화로 이어질지는 향후 더 지켜봐야 한다.

박지훈 광고부터 이용자 의견 반영까지

출시 전에는 '왕과 사는 남자'로 대세 배우로 떠오른 박지훈을 앞세운 마케팅으로 게임의 개성을 알렸다.

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지난 8월 공개한 광고 '박지훈의 반란'은 6일 만에 조회수 1000만회를 넘겼다. 중세 판타지풍 MMORPG의 익숙한 문법과 한국적 도트 캐릭터를 대비해 차별점을 부각했다. 또 박지훈은 9월 라이브 시연회에도 참여해 보스 레이드를 직접 플레이하며 유저들과의 접점을 넓혔다.

운영에서는 이용자 의견을 실제 조정으로 연결하려는 움직임이 나타났다. 출시 전 멤버십 이용 기간을 28일에서 30일로 늘렸고, 출시 후에는 성장 재료 획득량과 전투 난이도, 보스 콘텐츠 보상 등을 손봤다. 문파 콘텐츠에 도술 획득 경로를 추가하는 방안도 내놨다. 오는 21일에는 도술 강화·돌파 진행 내역을 초기화하고 사용 재화를 돌려주는 조치를 예고했다.

출시 초기 성적, 장기 이용으로 연결될까

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'도깨비의세계'의 초반 성과는 성장과 과금을 다르게 설계한 MMORPG도 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있음을 보여준다.

그러나 출시 초기 매출 순위가 장기 흥행을 보장하지는 않는다. 게임 안에서 재화를 꾸준히 확보할 수 있는지, 성장 과정에서 결제 압박이 커지지 않는지, 이용자 의견을 반영하는 운영이 지속되는지가 관건이다.

카카오게임즈와 개발사 슈퍼캣은 시즌 단위 업데이트와 글로벌 서비스도 준비하고 있다. '도깨비의세계'가 내세운 차별점은 단순히 한국 설화나 도트 그래픽에 그치지 않는다. 당초 설계대로 과금 없이도 성장할 수 있다는 약속을 실제 플레이 경험으로 유지할 수 있느냐가 초반 흥행 이후를 가를 핵심이라고 할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com