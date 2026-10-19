SOOP, 게임 넘어 스포츠로…리그 만들고 팬덤 잇는다

28년 된 게임이 2026년에도 팬들을 한자리에 모았다.

SOOP은 '스타크래프트' e스포츠 리그 'ASL' 시즌22 결승전을 지난 17일 서울 잠실 롯데월드 아이스링크에서 개최했다. 약 1500명의 관중이 현장을 찾았고, 김민철은 유영진을 꺾고 사상 첫 5회 우승을 달성했다. 올해 여자 프로배구단 SOOP 수퍼스까지 출범시킨 SOOP은 e스포츠에서 쌓은 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 프로스포츠까지 영역을 넓히고 있다.

ASL 시즌22 결승전에서 역대 5번째 우승을 차지한 김민철이 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 사진제공=SOOP

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자체 리그부터 글로벌 시장까지…콘텐츠 경쟁력 확대

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SOOP의 e스포츠 사업을 상징하는 콘텐츠는 ASL이다. 2016년 출범한 ASL은 e스포츠의 태동을 이끈 '스타크래프트'의 프로게이머 출신 선수들이 경쟁을 이어가는 무대다. 시즌21까지 누적 시청자 수 2억명을 넘어섰으며, 프로리그와 주요 게임단이 사라진 뒤에도 정기적으로 대회를 열며 팬덤을 유지해왔다.

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경기 중계에 머물지 않는 콘텐츠 유통 전략도 주목된다. SOOP은 라이브 방송과 다시보기, 유튜브 등을 통해 주요 경기와 하이라이트를 제공한다. 2021년 이후에는 '스타대학' 콘텐츠가 확산하면서 '스타크래프트'를 처음 접하는 스트리머와 젊은 이용자도 유입됐다. ASL이 프로게이머 출신 선수들의 도전 무대라면, 스타대학은 신규 이용자가 게임을 접하는 통로가 된 셈이다.

SOOP은 'GSL'과 'SLL(SOOP 리그 오브 레전드 리그)', 스트리머 간 경쟁 콘텐츠인 '멸망전' 등으로 자체 리그를 다변화하고 있다. LCK 중계 파트너십을 2030년까지 이어가는 한편, 오버워치 챔피언스 시리즈와 발로란트 챔피언스 투어 등 외부 대회 제작에도 참여한다. 대만과 태국 등 아시아·동남아 지역의 선수와 스트리머를 활용한 현지 콘텐츠도 확대하며 해외 시청자 확보를 추진하고 있다.

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이 전략의 중심에는 선수·스트리머·팬을 연결하는 구조가 있다. 선수들은 개인방송으로 경기 밖의 일상과 연습 과정을 공유하고, 은퇴한 프로게이머도 스트리머로 활동하며 팬덤과 관계를 이어간다. SOOP은 자체 리그와 개인방송을 결합해 경기 전후에도 콘텐츠 소비가 이어지는 환경을 구축하고 있다.

여자 프로배구단 SOOP 수퍼스 창단식. 사진제공=SOOP

배구단 출범…콘텐츠를 팬덤과 사업으로 연결

여자 프로배구단 SOOP 수퍼스는 이러한 전략을 일반 스포츠로 확장하는 시도다. 경기 중계뿐 아니라 훈련과 선수 인터뷰, 팀의 일상까지 콘텐츠로 활용할 수 있다.

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지난 7월 열린 '2026 대한민국 배구국가대표팀 평가전'에서는 소속 선수 고예림과 전새얀이 해설자로 나서 현역 선수의 시각에서 경기 상황과 전술을 설명했다. 구단 창단식에서도 질의응답과 사인회 등을 통해 선수단과 팬의 접점을 만들었다.

다만 e스포츠에서 통했던 방식이 프로스포츠에서도 그대로 작동한다고 보기는 어렵다. 스트리머 방송으로 관심을 끌더라도 실제 경기장 관람과 지속적인 팬덤으로 연결하려면 경기력과 팬 서비스, 지역사회와의 관계까지 뒷받침돼야 한다. 구단 운영은 새로운 콘텐츠를 확보하는 기회인 동시에 추가적인 비용과 책임이 따르는 사업이기도 하다.

결국 관건은 콘텐츠를 실제 소비로 연결하는 데 있다. 기존 플랫폼 이용자를 배구 팬으로 끌어들이고, 배구 팬이 다시 SOOP의 다른 콘텐츠를 찾도록 만들어야 한다. 게임과 e스포츠에서 쌓은 경험을 바탕으로 배구에서도 새로운 팬층을 확보하고 지속적인 콘텐츠 소비를 이끌어낼 수 있을지가 SOOP의 다음 과제다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com