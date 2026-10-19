손민수♥임라라, 초호화 돌잔치 논란에 입 열었다 "안 하는 추세인 거 알지만"

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[스포츠조선 이우주 기자] '엔조이커플' 손민수 임라라 부부가 초호화 돌잔치를 연 이유를 밝혔다.

18일 유튜브 채널 '엔조이커플'에서는 '돌잔치 D-1 초비상 걷자마자 다치기 시작한 아들과 멘붕 온 엄마'라는 제목의 영상이 게재됐다.

두 사람은 최근 논란이 됐던 초호화 돌잔치를 준비 중인 근황을 공개했다. 임라라 손민수 부부는 지난 4일 서울 강남구 모처에서 쌍둥이 남매의 돌잔치를 열었다. 이날 행사에서 촬영팀만 45명이 참석한 것이 알려지면서 네티즌들 사이에서는 초호화 돌잔치가 논란이 되기도 했다. .

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두 사람은 돌잔치 하객들에게 선보일 퍼포먼스를 위해 안무 연습을 하러 왔다. 임라라는 "갑자기 돌잔치인데 부모가 뭐라도 했으면 좋겠다 하셔서 노래는 못하니까 춤이라도 춰야지 어떡하냐. 오늘 배워보고 별로면 빼자"며 에이티즈의 'Bad' 퍼포먼스를 예고했다.

육아 후에는 돌잔치 성장 영상을 만드느라 밤을 지샜다. 바쁜 나날 속에서도 임라라는 "인생에서 이러한 이벤트는 이제 없으니까"라며 초호화 돌잔치를 연 이유를 밝혔다.

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임라라는 "우리는 그냥 돌잔치가 아니다. 방송 촬영이 껴있지 않냐. 그냥 돌잔치고 유튜브 촬영이었으면 이렇게 안 한다. 방송도 하고. 그리고 결혼식보다 더 미안하지 않냐"고 밝혔다. 이에 손민수도 "결혼식은 아는 지인들 웬만하면 다 불러서 우리 결혼했어요를 알리는 게 맞지 않냐. (돌잔치는) 확실히 그게 아니더라 .미안해서 연락을 최소한으로 했다"고 밝혔다.

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임라라는 "돌잔치는 안 하는 추세지 않냐. 근데 저희는 어떻게 하게 됐냐면 쌍둥이고 한방에 끝낼 거고 마지막이고 셋째가 없으니까 우리가 너무 밖을 안 나오니까 지인들이 집에 와서 아기들을 봐줬다. 지금 봐준 사람들 대부분이 강이, 단이 우리집 와서 봐준 사람들이다. 거의 다 우리집 와줬다"며 "고마우니까 다같이 식사하는 자리를 만들고 싶었다. 웃고 떠드는 시간을 만들고 싶었다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com