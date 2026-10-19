김민 '나혼산' 조작설 해명하다 뜻밖의 흑역사 파묘 "농땡이 피운 거 다 압니다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김민의 '나혼산' 조작설을 해명하려다 뜻밖의 흑역사를 파묘한 동네 주민의 댓글이 화제가 되고 있다.

최근 김민의 MBC '나 혼자 산다' 출연 영상에는 김민과 같은 동네에 살며 김민을 봐왔다는 네티즌 A씨의 댓글이 달렸다. A씨는 "김민 씨 부모님도 안다. 아버님 돌아가시고 남기신 오토바이 수년간 방치하다 작년에 고치신 거 맞고 집도 촬영 때문에 마당은 좀 꾸몄으나 실제로 왔다 갔다 하면서 거주한다. 허름한 빌라도 집이 있으나 지금 모습들은 실제 모습"이라 조작설을 대신 해명했다.

A씨는 "저희 가게 손님인데도 불구하고 처음 봤을 때는 노숙자인 줄 알았다. 나중에 '카지노'에 나오는 거 보고 연예인인걸 알았다. 제발 주작논란 여론몰이 하지 말라"며 "동두천 시민들은 다 안다. 김민 배우가 얼마나 기특하고 착한 사람인지"라고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 A씨는 근데 김민 씨? 아버님 언제 따라다니면서 일했어요??ㅋㅋㅋ 어렸을 때는 농땡이피운 거 안다"고 김민을 폭로해 웃음을 안겼다. 김민의 조작설을 대신 해명해주려다 옛날 흑역사까지 파묘한 A씨의 댓글에 네티즌들은 "댓글까지 리얼하다", "농땡이 피웠지로 화려하게 장식했다" 등의 댓글을 남기며 웃음을 터뜨렸다.

한편, 배우 김민은 2일 방송된 '나 혼자 산다'에서 역대급 자연인 일상을 공개해 화제가 됐다. 90년 된 동두천 구옥에서 지내는 김민은 직접 발전기를 돌려 전력을 공급하고 갈라진 바닥을 직접 수리하는 등 심상치 않은 일상을 공개해 패널들도 놀라게 했다.

Advertisement

하지만 방송 이후 일각에서는 지난 7월 촬영된 로드뷰와 현재 김민의 주택의 모습이 다르다며 조작설을 제기했다. 또한 집 앞에 전봇대가 있음에도 발전기를 돌리는 모습이 어색하다며 여러 의혹을 제기했다.

Advertisement

이에 '나 혼자 산다' 측은 "방송에 소개된 그대로 해당 주택은 김민 씨가 진짜로 거주하는 공간이며 제작진이 촬영을 위해 뭔가 별도로 정비를 하거나 상황을 연출한 부분이 전혀 없다"고 조작설을 부인했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com