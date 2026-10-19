미나, 홀로 美 떠난 ♥류필립 얼마나 그리웠으면…"이 정도면 강제 소환"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 미나가 남편 류필립을 챌린지로 '강제 소환'했다.

미나는 18일 "이 정도면 미국에 있는 남편 강제소환 아닌가요?"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 최근 유행하는 이른바 '미혼 앤 비혼' 챌린지에 도전한 미나의 모습이 담겼다. 이는 A20 LITE의 데뷔곡 '니온(NEON)'을 딴 챌린지로, 노래 가사인 '니온 앤 비욘드(NEON AND BEYOND)'가 '미혼 앤 비혼'으로 들린다며 만들어진 숏폼 챌린지다. AI로 파트너의 얼굴을 넣어 함께 추는 댄스 챌린지인만큼 미나는 멀리 떨어져있는 남편 류필립을 AI로 소환해 그리움을 해소했다.

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한편, 미나의 남편 류필립은 최근 홀로 미국으로 떠난 근황을 공개했다. 류필립은 "최근에 스트레스를 많이 받았다. 저의 불안정한 미래 때문에 갑작스럽게 미국으로 오게 됐다. 이곳에서 많은 결정들을 내리게 될 거 같다"고 미국으로 떠난 이유를 밝혔다. 갑작스러운 미국행에 미나에게도 관심이 쏠리자 미나는 "남편이 미국 간지 한 달이 넘었다. 오늘 기사가 많이 나서 궁금하신 분들도 많을 텐데 저는 고양이 5마리, 강아지 1마리 자식 같은 아가들을 키우고 있어서 오랫동안 멀리 갈 수가 없다"고 한국에 남은 이유를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com