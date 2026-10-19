'최진실 딸' 최준희, 안타까운 근황..퉁퉁부은 얼굴 "무슨 정신인지"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 23만 팔로워를 보유했던 SNS 계정 차단으로 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다.

최준희는 18일 "다들 아시다시피 여행 중간에 갑자기 계정이 터져서 뉴욕까지 와서 울고불고 난리도 아니었다. 사실 무슨 정신으로 지냈는지 기억도 안 난다"고 털어놨다.

앞서 최준희는 약 23만 명의 팔로워를 보유했던 SNS 계정이 돌연 차단되는 일을 겪었다.

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이어 최준희는 속상한 마음에 눈물을 쏟아 얼굴이 퉁퉁 부은 사진도 공개했다. 그는 "옛날에 찍은 거지만 하루 종일 인스타 보면서 이러고 울었다"고 당시의 심경을 전했다.

최준희는 최근에도 팬과의 소통 과정에서 힘든 심경을 드러낸 바 있다.

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한 네티즌이 "준희 언니 계정 돌려주라"고 댓글을 남기자, 최준희는 "약간 멘탈이 박살 나서 조각 하나하나 주워다 겨우 붙여 놓으면 인생이 와서 '오, 어떻게 고쳤니?' 하고 또 박살 내놓는 것 같긴 하다"고 답했다. 힘겹게 마음을 추스른 뒤에도 또다시 어려움을 겪는 듯한 심경을 비유적으로 표현해 안타까움을 자아냈다.

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한편 최준희는 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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jyn2011@sportschosun.com