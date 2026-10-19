변우석 닮은꼴 맞네..♥박세미 신랑 실물 본 김지선 "어찌나 멋지던지"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 박세미가 변우석을 닮은 훈훈한 신랑과 백년가약을 맺은 가운데, 결혼식에 참석한 김지선이 신랑의 외모를 극찬했다.

김지선은 18일 "우리 세미가 결혼을 하다니 아직도 믿기지가 않네요. 애기처럼 봐왔던 우리 서준 엄마 박세미가 오늘은 세상에서 제일 아름다운 신부가 되었어요. 신랑도 어찌나 멋지던지~ 정말 선남선녀가 따로 없더라고요. 오랜만에 반가운 후배들도 만나 함께 축하하니 기쁨이 두 배였네요ㅎㅎ 우리 세미, 앞으로도 지금처럼 많이 웃고 서로 아끼면서 사랑 가득한 예쁜 가정 꾸리길 바라! 세미야~ 결혼 진심으로 축하해! 행복하게 잘 살아야 해~ 사랑한다!"라고 전했다.

함께 공개된 사진에는 이날 열린 박세미의 결혼식에 하객으로 참석한 김지선의 모습이 담겼다. 김지선과 다정하게 인증 사진을 남긴 박세미는 웨딩드레스를 입고 우아한 신부 자태를 뽐내 눈길을 끌었다.

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특히 박세미의 남편 김준연은 배우 변우석을 연상케 하는 훈훈한 외모로 시선을 사로잡았다.

또한 이날 부케의 주인공이 된 풍자를 비롯해 하객으로 참석한 랄랄도 결혼식 현장이 담긴 사진과 영상을 공개해 관심을 모았다.

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한편 박세미의 남편 김준연은 플라워 카페를 운영하며 플로리스트로 활동 중이다. 박세미보다 한 살 연하인 그는 PT 트레이너의 소개로 박세미를 만나 약 2년간 교제한 끝에 결혼에 골인했다.

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jyn2011@sportschosun.com