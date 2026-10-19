'이동건 이혼' 조윤희, 딸 말레이시아 국제학교 캠프 동행 "다른 세상 경험"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 조윤희가 딸 로아와 함께 말레이시아 국제학교 영어 캠프에 동행해 직접 아이를 돌본 사연을 공개하며 남다른 교육관을 드러냈다.

18일 유튜브 채널 '황정음'에는 '유학 보내고 싶은 엄마들의 현실 토크'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 황정음이 조윤희, 심이영과 식사를 함께하며 육아에 관한 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 황정음은 아이들과 함께 해외 캠프에 가는 이야기를 꺼냈다. 그는 "우리 애들 데리고 캠프 가자고 했는데 아직 못 갔다"라고 말한 뒤 조윤희에게 "언니 이번에 갔다 왔죠?"라고 물었다.

Advertisement

이에 조윤희는 "올해 초에 딸 로아와 말레이시아 캠프 다녀왔다"라고 답했다. 이야기를 들은 황정음은 "강하다. 혼자 그렇게. 윤희 언니 대단하다"라며 조윤희를 추켜세웠다.

조윤희는 해외 캠프를 다녀온 이유도 밝혔다. 그는 "나는 내가 가고 싶어서 갔다. 뭔가 다른 세상도 경험하고 싶고, 로아한테 그걸 좀 알려주고 싶었다"라고 설명했다.

Advertisement

이어 "나는 딱히 로아랑 같이 보낼 사람도 없고 내가 옆에 계속 붙어서 케어했다"라고 덧붙였다. 이에 황정음은 "최고의 친구지 뭐"라며 조윤희의 이야기에 공감했다.

Advertisement

앞서 조윤희는 딸 로아의 겨울 방학을 맞아 함께 말레이시아를 찾았다. 조윤희는 말레이시아 쿠알라룸푸르에 위치한 한 사립 국제학교 교복을 입은 로아의 사진을 공개해 관심을 끈 바 있다. 로아가 해당 학교의 영어 캠프에 참여하기 위해 머무는 동안 조윤희도 함께 현지 일정을 소화했다.

Advertisement

한편 조윤희는 2017년 이동건과 결혼해 딸 로아를 뒀으나 2020년 이혼했다.

jyn2011@sportschosun.com