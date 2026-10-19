김민석, 박혜원 공연 중단시키고 무대인사…갑질 논란[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 김민석 더불어민주당 대표의 돌발 무대 인사가 구설에 올랐다.

김민석 대표는 15일 전북 순창에서 열린 제21회 순창장류축제 개막식에 참석했다. 그런데 축하 공연 가수로 초청된 박혜원의 무대 중간 축하 인사를 해 논란이 야기됐다.

박혜원이 노래 두 곡을 부르고 다음 곡을 준비하던 중 사회자가 김 대표 소개 멘트를 했고, 김 대표는 무대에 올라 "순창은 장맛이 좋고 사람이 좋고 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 장관(통일부) 고향이라 좋고 박희승 의원 지역이라 좋다"고 말했다.

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이에 네티즌들은 불쾌하다는 반응을 보였다. 공연 도중 정치인이 무대 인사를 한 것은 가수는 물론, 공연을 보러 온 관객들에 대한 예의가 아니라는 지적이다. 또 지역 축제에서 정치인을 상석에 두고 행사 및 공연보다 의전을 우선시하는 '과잉 의전' 문화도 일종의 '갑질'이라고 꼬집었다.

다만 박혜원은 노래하다 마이크를 빼앗기는 희귀하고도 불쾌한 경험을 했음에도 흔들린 기색 하나 없이 무사히 무대를 마쳤다.

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이와 관련 박혜원 소속사 뉴오더 관계자는 "공연을 하다보면 다양한 상황들이 생긴다. 앞으로도 어떤 상황에서든 최선을 다해 노래할 것"이라고 말했다.

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김 대표는 자신의 "공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 했으나 사회자의 갑작스러운 호명으로 무대에 오르게 됐다"며 사과했다.

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박혜원은 2016년 Mnet '슈퍼스타K 2016'에서 최종 톱3를 차지하며 얼굴을 알렸다. 이후 2018년 12월 싱글 '렛 미 아웃'으로 정식 데뷔, 2019년 '시든 꽃에 물을 주듯이'가 역주행 신드롬을 이끌며 인기를 끌기 시작했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com