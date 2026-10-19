"천호동 모텔 들어가는 기분"…양홍원, 결혼식 직후 남긴 파격 소감

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 양홍원이 오랜 연인 원현주와 결혼식을 올린 가운데, 남다른 소감이 화제다.

19일 양홍원은 자신의 SNS에 "현주야 사랑해 난 여전히 천호동 이너스모텔로 들어가는 기분이야"라는 글과 함께 여러 장의 웨딩 화보를 공개했다.

공개된 사진에는 양홍원과 원현주의 결혼식 모습이 담겼다. 흑백 사진 속 양홍원은 슈트를 차려입은 채 웨딩드레스를 입은 원현주의 손을 잡고 있다. 또 다른 사진에서는 순백의 드레스를 입고 꽃다발을 든 원현주가 청초한 미모를 뽐내고 있다.

Advertisement

특히 눈길을 끄는 것은 양홍원이 언급한 '천호동 이너스모텔'이다. 결혼식을 마친 뒤에도 과거 연애 시절의 설렘을 간직하고 있다는 듯한 표현으로, 오랜 시간 함께해 온 아내를 향한 애정이 묻어난다.

게시물을 접한 누리꾼들은 "진짜 양해할 재간이 없다", "행복한 가정이 되기를", "멘트는 좀 당황스럽긴 한데 축하해 잘 살아", "그냥 사랑한다고만 해라 홍원아" 등 다양한 반응을 보였다.

Advertisement

앞서 양홍원과 모델 출신 원현주는 지난 18일 서울 모처에서 결혼식을 올리고 정식으로 부부가 됐다. 두 사람은 2017년 무렵부터 교제를 이어온 장기 연애 커플로, 약 8년간의 열애 끝에 결혼이라는 결실을 맺었다.

Advertisement

특히 두 사람은 결혼에 앞서 지난 2024년 11월 딸 양루아 양을 품에 안았다. 당시 양홍원은 자신의 SNS를 통해 "현주가 해냈어. 내 딸 양루아, 축하해줘"라며 득녀 소식을 직접 알린 바 있다.

Advertisement

결혼식에서는 래퍼 스윙스가 사회를 맡았으며, 두 사람의 딸 루아 양이 화동으로 등장해 의미를 더했다.

양홍원과 원현주는 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 딸과 함께하는 일상은 물론 청첩장 모임, 웨딩드레스 피팅 등 결혼 준비 과정도 공개하며 팬들과 소통해 왔다.

Advertisement

한편 양홍원은 2017년 Mnet '고등래퍼' 시즌1에서 우승하며 이름을 알렸다. 이후 2019년 '쇼미더머니8'에서 준우승을 차지하는 등 래퍼로 활동해 왔다.

olzllovely@sportschosun.com