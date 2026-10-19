"이게 무슨 짓이야"…여성 연예인 엉덩이 만진 장면 방송 '발칵'

[스포츠조선 장종호 기자] 일본 예능 프로그램에서 남성 코미디언이 여성 출연자의 엉덩이를 만지는 장면이 그대로 방송돼 논란이 확산되고 있다.
라이브도어뉴스 등 일본 매체들에 따르면 지난 10일 늦은 밤 방송된 TBS 예능 프로그램 '올스타 후야제'의 특별 기획 프로그램에서 상황이 발생했다. 출연자 90명이 제한 시간 안에 높이 2.7ｍ의 벽을 넘는 도전에 나선 가운데, 여성 코미디언 곤노 부루마가 벽을 오르던 중 아래에 있던 한 남성 코미디언이 그녀의 엉덩이를 손으로 만지고 주무르는 듯한 행동을 했다. 해당 장면은 방송 화면에 그대로 노출됐다.
이 장면을 본 진행자는 접촉 방식에 대해 "조금 불쾌한 만짐"이라는 취지로 지적했다.
방송 이후 해당 장면은 소셜미디어를 통해 확산하면서 시청자들의 비판이 이어졌다.
출연자들이 서로의 몸을 받쳐 벽을 오르는 과정에서 신체 접촉 자체는 불가피할 수 있지만, 남성 코미디언의 행동은 도와주는 수준을 넘어섰다는 지적이 나왔다. 다른 출연자들이 여성 참가자를 도울 때 민감한 신체 부위를 피하려 했던 것과 비교해 부적절했다는 반응도 나왔다.
방송에 출연했던 다른 코미디언도 "도전에 집중하느라 몰랐는데, 대체 무슨 짓을 한 거냐. 정말 말도 안 된다"는 취지의 글을 올렸다.
현재까지 당사자들의 입장이나 방송사 차원의 후속 조치가 있었는지는 알려지지 않았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com