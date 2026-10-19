이범수와 이혼 후 '새 연애' 묻자…이윤진이 길바닥 사진 던진 사연

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이범수의 전 아내이자 통역가 겸 방송인 이윤진이 이혼 후 연애에 대한 생각을 밝혔다.

19일 이윤진은 자신의 SNS를 통해 팬들의 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요' 시간을 가졌다.

이날 한 누리꾼은 이윤진에게 "연애는??"이라고 질문했다. 이에 이윤진은 길바닥에 드러누운 어린아이의 사진과 함께 "아무것도 하기 싫다..."라고 답해 눈길을 끌었다.

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특히 이범수와 이혼한 이후 공개된 연애 관련 질문에 이윤진이 솔직하면서도 유쾌한 반응을 보였다는 점에서 관심이 쏠린다.

이윤진은 평소 즐겨 듣는 노래를 묻는 질문에도 답했다. 그는 존 바티스트(Jon Batiste)의 'FREEDOM'을 소개하며 자신의 음악 취향을 공유했다.

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또 다른 누리꾼은 "애들이랑 잘 지내는 비결은? 화 안 내시나요? 사춘기 애들하고도 친구처럼 지내서 부러워요. 전 마음이 날뛰기 해서 잘해주자 하다가도 급정색하는 아들들"이라며 자녀와의 관계에 대한 고민을 털어놨다.

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이에 이윤진은 침대에 누워 있는 자신의 사진을 공개하며 "다 똑같습니다"라고 짧고 굵게 답했다. 사진에는 지친 듯 누워 있는 모습과 함께 해당 문구가 큼지막하게 적혀 있어 웃음을 자아냈다.

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자녀들과 친구처럼 지내는 모습으로 부러움을 샀던 이윤진 역시 육아 과정에서 겪는 어려움은 다르지 않다는 사실을 유쾌하게 표현한 것으로 보인다.

한편 이윤진은 지난 2010년 배우 이범수와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2024년 파경 소식이 알려졌다. 이후 두 사람은 이혼 절차를 밟으며 갈등을 겪은 바 있다.

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이윤진은 이혼 이후에도 SNS 등을 통해 일상과 자녀들의 근황을 공유하며 대중과 소통하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com