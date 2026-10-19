"나라 위해 출산했나"…넉살, '육아지원금 100만원 부족' 발언 역풍[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 역살이 육아 정책 관련 발언으로 도마 위에 올랐다.

넉살은 16일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상을 통해 국가의 출산, 육아 지원 정책에 대한 생각을 밝혔다.

어반자카파 조현아는 다둥이 정책에 대해 물었고 넉살은 "1년 동안 한 달에 100만원씩 나올 거다. 내년에는 한번에 준다더라. 다둥이 혜택이 있긴 하지만 솔직히 이 나라는 정신을 못 차리고 있다"고 운을 뗐다.

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이어 "나라의 붕괴가 얼마 남지 않았는데도 이 정도 혜택밖에 없다. 아이 낳은 사람은 그냥 영웅으로 추대해줘도 모자랄 판이다. 아이 낳은 게 벼슬은 아니지만 더 독려하고 장려해야 한다. 우리 같이 번듯하게 사는 사람들은 아이 낳는 것도 선택이다. (아이가) 태어났을 때 사람들을 지원하고 장려해 줘야 하는 포인트가 있어야 한다. 한국에서 지금 주는 금액으로는 안된다. (지원금 지급이) 1년밖에 되지 않는다. 말도 안된다"라고 말했다.

이에 네티즌들은 '자기가 아이 낳고 싶어서 낳은 거 아니냐' '영웅은 남을 위해 대단한 일을 하는 사람' '반대로 그 아이가 사회 나와서 사고라도 치면 받았던 지원금 뱉을 거냐'는 등 싸늘한 반응을 보였다.

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넉살은 2022년 6세 연하의 비연예인 아내와 결혼, 5개월 만인 2023년 2월 득남했다. 지난해 10월에는 둘째 아들을 출산했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com