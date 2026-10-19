‘이효리가 소개팅 지원’ 오지현, 25세에 난소암…한쪽 난소 제거→6차 항암 앞뒀다

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[스포츠조선 조민정 기자] '몽글상담소'에 출연해 얼굴을 알린 오지현이 25세의 나이에 난소암 진단을 받고 치료 중인 사실이 뒤늦게 알려졌다.

지난 18일 유튜브 채널 '아보피치'에는 '스물다섯 살 지현이에게 찾아온 난소암. 수술부터 항암치료까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 오지현의 언니 오정현은 최근 몇 달간 유튜브와 SNS 활동이 뜸했던 이유를 설명하며 "최근 4개월 동안 조금 큰 일이 생겼고 그로 인해 가족에게도 많은 변화가 있었다"고 입을 열었다.

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오정현에 따르면 오지현은 약 3년 전부터 다낭성 난소 증후군으로 매년 정기적인 산부인과 진료를 받아왔다. 그러던 중 지난해 10월 난소에 혹이 있다는 소견을 받았고 이후 6개월 뒤 검사에서 혹이 커진 사실이 확인됐다. 처음에는 자궁근종과 난소낭종 등을 의심해 대학병원에서 수술을 진행했지만 1차 수술로 떼어낸 조직 검사 결과 난소암 진단이 나왔다.

예상치 못한 결과에 오지현은 병원을 옮겨 추가 수술을 받았다. 의료진은 악성으로 확인된 만큼 문제가 발견된 난소를 최대한 빨리 제거하고 항암 치료를 이어가야 한다고 설명한 것으로 전해졌다.

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오지현은 두 번째 수술을 통해 한쪽 난소를 제거했다. 다행히 수술 과정에서 진행된 검사에서는 반대쪽 난소에서 암이 확인되지 않아 양쪽 난소를 모두 제거하지는 않은 것으로 전해졌다.

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치료는 수술에서 끝나지 않았다. 오지현은 퇴원을 앞두고 곧바로 항암 치료를 시작했다. 현재 3주 간격으로 항암 주사를 맞고 있으며 백혈구 주사와 호르몬 주사 등 추가 치료도 병행 중이다. 치료 과정에서 통증으로 응급실을 찾은 적도 있다고 가족은 설명했다. 오정현은 10월 초 기준 오지현이 5차 항암 치료를 앞두고 있고 이후 마지막 6차 항암 치료만 남겨둔 상태라고 밝혔다.

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오지현은 지난 3월 종영한 SBS 예능 프로그램 '몽글상담소'에 출연해 시청자들에게 얼굴을 알렸다. '몽글상담소'는 사랑을 꿈꾸는 발달장애 청춘들이 이효리·이상순 부부의 도움을 받아 첫 연애에 도전하는 과정을 그린 프로그램이다. 당시 오지현은 박준혁과 소개팅을 진행했고 최종 선택에서도 서로의 마음을 확인하며 인연을 이어가 관심을 모았다. 이후 근황을 궁금해하는 질문이 이어졌지만 그동안 난소암 수술과 항암 치료에 집중하느라 활동이 뜸했던 것으로 전해졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com