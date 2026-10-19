'죄송합니다, 정말 죄송합니다'…유재석, '녹화 취소' 1달만 90도 사과 '현장 술렁'

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[스포츠조선 이지현 기자] SBS '틈만나면,'에서 유재석이 "오늘은 유재석의 사과 방송"이라고 선언해 그 배경에 이목이 쏠린다.

SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 13일(화) 방송 시청률은 최고 6.1%, 가구 4.2%로 상승세를 이어가며 9주 연속 동시간대 예능, 교양 전체 1위를 기록, 2049 시청률은 1.3%로 화요일 예능 전체 1위를 차지하며 독보적 화요 예능 강자의 파워를 과시했다.

오는 20일(화) 방송에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'(게스트) 신승호, 채수빈이 광화문 일대의 틈새 시간을 찾는다.

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이 가운데 '틈만나면,'이 녹화 취소 이후 다시 모인 유재석과 유연석, 신승호, 채수빈의 만남을 공개해 이목을 집중시킨다. 지난달 진행 예정이었던 '틈만 나면,' 녹화는 유재석의 감기몸살로 인한 고열로 인해 당일 취소된 바 있다. 이에 건강한 모습으로 카메라 앞에 선 유재석은 전방위에 90도 인사를 연발하더니 "틈주인께도 사과해야 합니다. 오늘은 사과방송, 유재석의 사과 편입니다"라고 선언한다. 이어 파격적인 짧은 헤어스타일로 시선을 사로잡은 유연석은 "우리 형이 아프다니까 충격에 머리를 커트했다"라며 너스레를 떨어 유재석을 빵 터지게 한다. 심지어 유재석은 "걱정해 주셔서 감사하다. 오늘 온몸 던지겠다"라며 오늘만은 모든 걸 받아주겠다는 각오를 밝혀 동생들의 귀를 솔깃하게 한다.

한편 이날 '틈친구'로 가세한 신승호, 채수빈은 같은 소속사에 몸을 담고 있는 소위 '킹콩즈'. 이들은 찰떡 호흡으로 유재석의 통 큰 제안을 놓치지 않고 쇼핑 찬스까지 야무지게 누린다는 전언이다. 신승호와 채수빈은 소품샵을 방문해 "선배님 키링 2개 사주세요"라며 해맑게 제안한다. 이에 유재석이 선뜻 "다 사도 돼"라며 승낙하자, 신승호는 "선배님 저 액세서리 좀 마련하겠습니다"라며 한술 더 떠 유재석을 진땀 나게 한다.

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과연 이날 유재석의 사과 방송 스케일은 어디까지 커지게 될지, 유재석의 지갑까지 활짝 열게 한 천진난만한 킹콩즈 신승호, 채수빈의 활약은 어떨지 '틈만나면,' 본 방송에 대한 기대가 치솟는다.

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더욱 강력한 생활밀착형 웃음과 감동을 예고하는 힐링 예능 '틈만나면,'은 매주 화요일 밤 9시 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com