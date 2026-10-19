"천호동 모텔 들어가는 기분"…'원현주♥' 양홍원, 최악의 결혼소감[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원이 모델 원현주와의 결혼 소감을 밝혔다. 어디에서도 본 적 없는 최악의 멘트에 네티즌들은 경악을 금하지 못했다.

양홍원은 19일 자신의 계정에 "현주야 사랑해. 난 여전히 천호동 XXX 모텔로 들어가는 기분"이라며 웨딩 사진을 게재했다.

이에 네티즌들은 '멘트 최악이네' '그냥 사랑한다고만 해라' '결혼하는 날에 모텔이 웬말이냐' '멘트 진짜 당해낼 재간이 없다' '말 한마디로 아내를 싸구려로 만들었다'는 등 불편한 기색을 내비쳤다.

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2017년부터 교제해 온 양홍원과 원현주는 18일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 사회는 래퍼 스윙스가 맡았으며, 2024년 11월 태어난 딸 루아 양이 화동으로 섰다.

양홍원은 2017년 Mnet '고등래퍼'에 '영비'라는 이름으로 우승을 차지하며 이름을 알렸다. 2019년에는 Mnet '쇼미더머니8'에서 준우승을 차지하기도 했다.

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다만 논란도 많았다. 2020년에는 자신의 엉덩이를 노출하고 길거리 흡연 및 미성년자 시절 흡연 사진을 게재해 논란이 됐다. 지난 6월에는 일본 성인용품 사진을 업로드해 눈살을 찌푸리게 했으며 학교폭력 의혹도 재점화 됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com