손석구, '대선배' 이서진 멱살 잡았다 "형 부려먹어야 재밌어"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손석구가 SBS 예능 '비서진'을 통해 이서진과 남다른 케미스트리를 예고했다.

최근 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진') 측은 "'my 스타' 손석구, 세심한 이서진의 수발에 틀어진 군기 작전!"이라는 제목의 예고 영상이 업로드 됐다. 영상 속에는 'my 스타'로 손석구가 등장하는 모습이 예고됐다. 이날 손석구는 이서진과의 만남을 앞두고 "서진이 형님을 많이 부려 먹어야 재밌을 것 같아서"라며 솔직한 속내를 드러냈다. 이어 "그러던 찰나에 광규 형님한테 연락이 왔다"라고 털어놨다. 알고보니 이광규가 "서진이 납치해서 군기 좀 잡아줘"라고 부탁한 것. 이에 손석구는 "저만 믿으십쇼! 조심히 내려오세요"라고 자신만만하게 답했다. 이서진을 향한 두 사람의 작전이 본격적으로 시작된 가운데, 손석구가 과연 김광규의 기대에 부응할 수 있을지 궁금증을 자극했다.

손석구는 "궂은 일은 서진이 형님한테 맡기겠다고 했다"라며 평소 운전을 담당하던 김광규 대신 이서진에게 각종 일을 부탁하는 모습으로 웃음을 안겼다. 여기에 김광규를 대신해 이서진의 멱살까지 잡는 과감한 행동으로 작전에 힘을 보탰다.

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손석구의 엉뚱한 요구는 여기서 그치지 않았다. 그는 "무리수를 조금씩 두겠다"면서 드라마 '다모'의 명대사인 "아프냐 나도 아프다" 재현을 부탁했다. 그러나 이서진은 손석구의 기대와 달리 "무슨 아프냐야. 너 어디 아프니?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

뿐만 아니라 처음부터 이서진을 마음껏 부려 먹겠다는 기세를 보였던 손석구는 시간이 흐르면서 조금씩 달라진 모습을 보였다. 이서진이 넥타이를 직접 매주는 것은 물론 세심하게 손석구를 챙기며 살뜰하게 수발을 들자, 손석구 역시 어느새 이서진의 다정한 면모에 스며든 것. 거침없이 이서진을 대하던 초반의 모습과 달리 점차 그의 배려를 받아들이는 손석구의 모습이 눈길을 끌었다.

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이서진 역시 손석구에게 호감을 보였다. 영어 실력은 물론 농구 실력까지 갖춘 손석구의 매력에 빠진 듯한 이서진의 모습이 공개되면서 두 사람의 관계에도 관심이 쏠렸다. 서로를 부려 먹겠다며 시작한 만남이 어느새 서로에게 호감을 보이는 분위기로 바뀌면서, 두 사람의 예상 밖 케미스트리가 본 방송에서 어떻게 펼쳐질지 기대를 모은다.

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이 과정에서 뜻밖의 피해자가 된 인물은 바로 김광규였다. 손석구와 이서진이 가까워지는 모습을 지켜보던 김광규는 결국 소외감을 느낀 듯 배우 한지민에게 전화를 걸어 하소연했다. 한지민은 손석구, 이서진과 '앙숙 케미'로 유명한 인물. 김광규는 한지민에게 "석구랑 서진이랑 둘이 사귀는 것 같다"라고 토로해 폭소를 안겼다.

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이에 한지민은 "둘 다 바다에 던져버려라"라고 응수하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이처럼 손석구는 이서진의 군기를 잡겠다는 당찬 포부로 '비서진'에 합류했지만, 정작 이서진의 세심한 배려에 마음을 열며 예상치 못한 케미스트리를 만들어냈다

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손석구와 이서진의 만남이 어떤 웃음을 선사할지, '비서진'은 매주 금요일 밤 11시 10분 방송된다.