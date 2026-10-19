이혜정 "둘째 낳고 싶은데, ♥이희준이 반대해"…'말자 할매' 김영희가 내린 솔루션은('말자쇼')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 모델 겸 방송인 이혜정, 이혼 전문 양나래 변호사가 '말자쇼'에 출연한다.

19일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 '가족끼리 왜 이래' 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로는 이혜정, 양나래가 출격해 부모자식, 부부 관계에 대한 진솔한 이야기를 나눈다.

'말자 할매' 김영희와 15년 지기 절친인 이혜정은 '국중박 분장놀이'에 도전한 특별한 사연을 공개한다. 11대 1의 경쟁률을 뚫고 결선에 올랐던 이혜정은 수많은 유물 중 '간돌검'으로 분장한 이유를 밝힌다. 또 이혜정의 도전에 남편인 배우 이희준이 어떤 반응을 보였을지도 궁금증을 자극한다.

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이날 이혜정은 아들이 동생을 원하는데 남편이 둘째를 완강하게 반대한다는 고민을 털어놓는다. 김영희는 그런 이혜정에게 특단의 비기를 전수해 웃음을 자아낸다.

지난달 결혼한 이혼 전문 양나래 변호사는 결혼 전 '이혼숙려캠프'에 함께 출연 중인 서장훈이 전한 의외의 반응을 공개한다. 수많은 이혼 사례를 접한 양나래 변호사가 결혼을 결심한 이유, 결혼 전 꼭 확인해야 할 사항들에 대한 전문가다운 조언도 이어진다.

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또 양나래 변호사는 '갑자기 외도하는 배우자들의 행동 체크리스트'를 공개한다. 체크리스트를 하나씩 확인하던 김영희는 생일을 앞두고 남편과 이혼할 뻔했던 사연을 공개한다. 김영희 부부에게 어떤 일이 있었던 것인지 궁금증을 자극한다.

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남편이 중고거래에 푹 빠져 고민이라고 했던 '당근 부부'가 '말자쇼'를 재방문한다. 남편의 중고거래 사랑이 달라졌을지 궁금증이 커지는 가운데, 양나래 변호사가 두 사람에게 어떤 법적 조언을 건넸을지 관심이 쏠린다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 19일 월요일 오후 9시 30분 방송한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com