‘서울대 수의사♥’ 강아랑, 결혼 3년만 첫 출산…품에 안은 아이 보며 감격

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[스포츠조선 조민정 기자] 기상캐스터 출신 방송인 강아랑이 결혼 3년 만에 엄마가 됐다.

강아랑은 18일 자신의 SNS를 통해 "아기가 태어났어요"라는 글과 함께 출산 후 근황을 공개했다.

사진 속 강아랑은 신생아를 품에 꼭 안은 채 거울 셀카를 남기고 있다. 화장기 없는 편안한 모습으로 아기를 바라보는 모습에서 갓 엄마가 된 설렘이 고스란히 전해진다.

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앞서 강아랑은 지난 4월 임신 사실을 직접 알린 바 있다. 당시 초음파 사진을 공개하며 임신 소식을 전했고, 이후 출산을 준비하는 일상을 꾸준히 공유해왔다. 임신 기간 중에는 입덧 등으로 고생한 사실도 알려졌지만 약 6개월 만에 건강하게 출산 소식을 전하며 많은 축하를 받고 있다.

특히 올해 태어난 아기인 만큼 강아랑은 '말띠맘' 대열에도 합류하게 됐다.

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강아랑의 출산 소식이 전해지자 박지원, 정은혜, 이지애 아나운서를 비롯한 방송계 동료들이 댓글과 좋아요를 남기며 축하를 전했다.

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강아랑은 지난 2023년 1월 동갑내기 수의사와 결혼했다. 남편은 서울대학교 수의과대학 출신으로 알려졌으며 두 사람은 결혼 3년 만에 첫 아이를 품에 안게 됐다. 강아랑은 임신을 앞두고 11년간 몸담았던 KBS를 떠난 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com