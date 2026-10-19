고윤정, 대학 시절 '주점 포스터' 확산…여대생 때도 완성형 비주얼

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고윤정의 데뷔 전 대학 시절 모습이 다시 한번 화제를 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 고윤정이 서울여자대학교 재학 당시 촬영한 축제 주점 홍보 포스터가 확산되며 관심을 끌고 있다.

공개된 사진은 서울여자대학교 미술대학의 축제 주점 홍보를 위해 제작된 포스터로, 고윤정이 모델로 등장해 눈길을 사로잡았다.

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사진 속 고윤정은 화이트 컬러의 브이넥 니트를 입고 한 손으로 턱을 괸 채 카메라를 응시하고 있다. 긴 생머리에 또렷한 이목구비, 청순하면서도 세련된 분위기가 현재의 모습과 크게 다르지 않아 감탄을 자아낸다.

특히 테이블 위에 놓인 술병과 주점 특유의 편안한 분위기 속에서도 화보를 연상케 하는 비주얼이 시선을 끈다. 연예계 데뷔 전 평범한 대학생이었던 시절에도 남다른 존재감을 드러낸 셈이다.

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고윤정의 대학 시절 미모가 화제를 모은 것은 이번이 처음이 아니다. 서울미술고등학교를 졸업하고 서울여자대학교에서 미술을 전공한 고윤정은 재학 당시 촬영한 사진을 계기로 대학생 잡지 '대학내일' 모델로 활동하며 얼굴을 알렸다.

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당시 공개된 화보에서 고윤정은 붉은색 맨투맨과 분홍색 상의 등 편안한 차림에도 빼어난 미모를 자랑했다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 책을 읽거나 노트북 앞에 앉아 있는 모습은 풋풋한 대학생의 매력과 모델 못지않은 분위기를 동시에 담아냈다.

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특히 고윤정은 대학 시절 '모세의 기적'이라는 별명으로 불렸다는 이야기가 알려질 정도로 남다른 미모로 주목받았다. 이번 축제 포스터 역시 그 시절의 인기를 짐작하게 하는 사진으로 다시 관심을 받고 있다.

데뷔 전부터 완성형 비주얼을 자랑했던 고윤정은 2019년 tvN 드라마 '사이코메트리 그녀석'을 통해 배우로 데뷔했다. 이후 넷플릭스 '보건교사 안은영', '스위트홈', JTBC '로스쿨', tvN '환혼', 디즈니+ '무빙', tvN '언젠가는 슬기로운 전공의 생활' 등에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다.

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olzllovely@sportschosun.com