“내 대사 얘가, 지가 했다” 공형진, 차지연에 무례한 태도…7년만 복귀 무대 '구설' [SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 공형진이 공식 행사에서 후배 배우 차지연을 향해 반말과 면박성 발언을 이어가며 태도 논란에 휩싸였다.

공형진과 차지연은 지난 17일 서울 한양대학교에서 열린 '창사 70주년 극동방송 홈커밍데이' 특별공연에서 함께 중간 진행을 맡았다.

이날 차지연은 무대에 오른 공형진을 향해 허리를 숙이며 "안녕하십니까, 선배님"이라고 인사했다. 그러나 공형진은 "선배니까 다시 한 번 인사"라고 요구했고 차지연은 다시 한번 고개를 숙였다.

Advertisement

이후에도 다소 거친 농담이 이어졌다. 차지연이 행사에 참석한 소감을 전하며 두 주먹을 쥐자 공형진은 "조금 있으면 치겠다?"라고 말했고 차지연은 "아닙니다"라고 답하며 상황을 넘겼다.

무대 뒤 화면에 차지연의 이름과 사진만 등장하자 공형진은 "내 사진은 왜 없냐. 내가 얘보다 훨씬 선배인데"라고 말하기도 했다. 이에 차지연이 "죄송하다"고 하자 공형진은 "대세니까"라고 덧붙였다.

Advertisement

진행 과정에서도 공형진의 반말은 계속됐다. 차지연이 다음 무대를 소개하며 다소 감정을 실어 말하자 "너 왜 연기해? 그냥 평소처럼 해"라고 지적했고 자신의 진행 멘트를 차지연이 먼저 읽자 "원래 제 대사인데 얘가 지가 했다. 오늘 차지연이 주인공이니까 봐주겠다"고 말했다.

Advertisement

차지연은 그때마다 웃거나 손사래를 치며 분위기를 수습했지만 해당 장면이 온라인에 공개된 뒤 일부 누리꾼들은 공식적인 무대에서 공동 진행자를 '얘', '지가' 등으로 지칭한 점이 부적절했다는 반응을 보였다.

Advertisement

반면 두 사람이 평소 친분이 있는 사이에서 나온 농담일 수 있다는 시선도 있다. 그러나 사적인 관계와 별개로 공개 행사에서는 상대에 대한 존중이 필요하다는 지적이 이어지고 있다.

특히 공형진은 최근 7년여의 긴 방송 공백을 깨고 다시 대중 앞에 모습을 드러낸 상황이라 이번 논란에 더욱 관심이 쏠린다.

Advertisement

공형진은 지난 8월 방송에 출연해 오랜 공백기의 이유로 사업 실패와 극심한 스트레스를 언급한 바 있다. 당시 그는 스트레스로 체중이 16kg 증가하고 치아까지 빠졌다고 털어놓으며 힘들었던 시간을 고백했다.

오랜만에 방송 활동을 재개한 가운데 공식 행사에서의 진행 태도가 도마 위에 오르면서 공형진이 이번 논란에 별도의 입장을 밝힐지에도 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com