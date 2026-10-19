[공식]장기용vs오정세, 은행 왕좌 놓고 맞붙는다…'라인의 법칙' 2027년 MBC 방송

사진제공=UAA,프레인글로벌

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 장기용과 오정세가 은행 내 권력 다툼을 그린 오피스 정치 누아르로 만난다.

2027년 상반기 방송되는 MBC 새 금토드라마 '라인의 법칙'은 줄도 빽도 없는 은행원 탁도일이 사약도 보약으로 둔갑시키는 신들린 정치빨로 은행의 왕좌를 뒤흔드는 실전 사내 정치학개론이다.

줄과 파벌, 배신과 협잡이 기본값인 사내 권력 게임에서 쫄깃한 두뇌 플레이로 비열한 오피스 생태계를 뒤엎으며, 직장인들의 공감과 짜릿한 대리만족을 이끌어낼 예정이다.

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'검은 태양', '연인' 등을 통해 힘 있는 연출력을 입증한 김성용 감독과 '낭만닥터 김사부' 시리즈, '부부의 세계' 등 다수의 히트작을 탄생시킨 글Line이 만나 뜨거운 기대를 모은다.

'라인의 법칙'은 장기용과 오정세를 주연으로 내세웠다. 장기용은 탁도일 역을, 오정세는 천경호 역을 맡아 은행 내 치열한 권력 다툼을 그린다.

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장기용은 극 중 사내 정치의 달인이자 '흑타이'들의 워너비 탁도일 역을 맡았다. 지방대 출신으로 줄도 빽도 없지만 신들린 정치빨 하나로 사내 권력 게임을 뒤엎고 라인을 깨부수는 인물이다. 적재적소에 터지는 탁도일의 기막힌 두뇌 플레이는 시청자에게 대리만족을 선사할 전망이다.

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장기용은 '이리와 안아줘', '검색어를 입력하세요www', '지금, 헤어지는 중입니다', '히어로는 아닙니다만' 등 다양한 작품을 통해 연기력과 스타성을 겸비한 배우로 자리매김했다. 특히 최근작 '키스는 괜히 해서!'에서는 로맨스부터 코미디까지 완벽하게 소화하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. '라인의 법칙'을 통해 믿고 보는 배우로 우뚝 설 장기용의 활약이 주목된다.

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오정세는 극 중 나라은행 영업그룹 부행장 천경호를 연기한다. 고졸 신화의 주인공인 천경호는 현재 유력한 차기 행장 후보로 거론되는 인물이다. 나라은행 왕좌의 게임 중심에 선 천경호는 탁도일과 함께 아슬아슬한 수 싸움을 벌인다. 권력형 인간 천경호는 '라인의 법칙'에 오피스 정치 누아르라는 특별한 장르적 재미를 더해줄 것으로 보인다.

오정세는 강력한 연기력을 바탕으로 안방극장과 스크린을 넘나들며 눈부신 활약을 펼쳐왔다. '동백꽃 필 무렵', '스토브리그', '극한직업', '사이코지만 괜찮아', '악귀', '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다', '와일드 씽' 등 대표작도 셀 수 없이 많다. 특히 오정세가 매 작품 보여준 놀라운 연기 변신은 대중의 감탄을 유발했다. 이에 오정세가 '라인의 법칙'에서는 또 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 기대된다.

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MBC 새 금토드라마 '라인의 법칙'은 2027년 상반기 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com